ديلى ميل: 43 ألف حالة وفاة ببريطانيا بسبب عدم فعالية لقاح الأنفلونزا

لقاح الأنفلونزا من العقاقير المهمة التى يتم أخذها فى فصل الشتاء للوقاية من الأنفلونزا، ولكن المفاجأة أنها سببت ارتفاع معدلات الوفاة فى بريطانيا.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فقد ارتفعت معدلات الوفاة فى إنجلترا ثلاثة أضعاف العام الماضى، وقد ألقى الخبراء اللوم على فاعلية لقاح الأنفلونزا، بما يعادل 43.000 ألف حالة وفاة زائدة فى شتاء 2014 و2015.

وقالت Claudia Wells، رئيس إحصائيات الوفيات فى مكتب الإحصاءات الوطنية، إن أرقام الوفيات من الممكن أن تكون أكبر من ذلك بكثير.

وأوضح العلماء أن سبب الوفيات الناتجة عن لقاح الأنفلونزا، بسبب تحور الفيروس مما جعله لا يتطابق مع اللقاح، وجعل لقاح الأنفلونزا غير فعال حتى العام الماضى، وتمت حماية 3% فقط من المرضى ولكن ارتفعت المعدلات إلى 34% بحلول نهاية هذا الموسم، وعلى الرغم من أن اللقاح غير فعال إلا أنه عادة ما يحمى حوالى 60% من المرضى.

وحسب ما جاء فى التقرير أن معظم الوفيات فى فصل الشتاء فى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 75عاما أو أكثر، وأن الإصابة بالأمراض التنفسية الكامنة السبب الرئيسى فى الموت بأكثر من ثلث الحالات، وهناك المزيد من الوفيات فى فصل الشتاء فى الإناث والذكور فى عام 2014/2015، وقد ارتفعت معدلات الوفاة فى فصل الشتاء فى الذكور من 7210 إلى 18400، والوفيات فى الإناث من 10.250 إلى 20.500 بين عام 2013/2014و2014/2015، ووجد أن هناك نسبة أكبر من النساء فى الوفيات العمرية الأكبر سنا من الرجال، وثبت أن أمراض الجهاز التنفسى السبب وراء الموت فى أكثر من ثلث مجموع الوفيات فى فصل الشتاء، والمصابين بالالتهاب الرئوى أكبر نسبة من هذه الوفيات.