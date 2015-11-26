أسباب ضعف النظر.. أهمها الإصابة بالاستجماتيزم

ضعف النظر وعدم القدرة على الرؤية بوضوح من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون والتى غالبًا تكون بسبب إصابتهم بأحد عيوب الأبصار مثل الاستجماتيزم. ضعف النظر والاستجماتيزم

>حول ذلك يقول دكتور أسامة النحراوى أستاذ جراحة العيون بطب قناة السويس ورئيس الجمعية المصرية لجراحات الفيمتوليزر، إن الاستجماتيزم يعد من المشاكل البصرية التى تصيب العين وتتسبب فى ضعف النظر وعدم القدرة على رؤية الاشياء بسهولة ووضوح. تاثير الاستجماتيزم على النظر

> واستكمل د. أسامة قائلاً: "تساهم إصابة العين بالاستجماتيزم فى حدوث بعض مشاكل ضعف النظر، فعلى سبيل المثال يعانى الشخص المصاب بالاستجماتيزم من زغللة العين وضعف بالنظر وعدم رؤية الاشياء، والاحساس بالصداع بصورة متكرر خاصة عند المذاكرة أو مطالعة الجرائد أو مشاهدة التليفزيون. علاج الاستجماتيزم لتحسين النظر

> وتابع د. أسامة قائلاً: "فى حالة إجراء الكشف الإكلينكى والتأكد من أن سبب ضعف نظر الشخص ناجم عن إصابته بالاستجماتيزم، فيجب أن يرتدى نظارة طبيبة أو عدسات اللاصقة بعد استشارة الطبيب والذى سيحدد ذلك حسب درجة الاستجماتيزم أو إجراء عملية الليزك لتحسين النظر.

شبكةعيونالإخبارية

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