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للرجال فقط.. ٣ شروط تحدد إصابتك بسرعة القذف

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للرجال فقط.. ٣ شروط تحدد إصابتك بسرعة القذف للرجال فقط.. ٣ شروط تحدد إصابتك بسرعة القذف
من أبرز المشاكل الجنسية التى تصيب الكثير من الرجال، وحسب آخر الإحصاءات فإن حوالى ٣٠٪‏ من الرجال حول العالم يعانون من هذه المشكلة، حيث تحدث عملية القذف رغمًا عن الزوج وقبل أن ينتهى اللقاء الحميمى.

متى تكون سرعة القذف مشكلة؟


>كشف موقع المركز الأمريكى الشهير مايو كلينيك عن أنه لا ينبغى على الرجال أن يشعروا بالقلق إذا كانت سرعة القذف غير متكررة، ولكن ينبغى أن يستشيروا الطبيب إذا أعاقهم هذا الأمر عن إكمال العملية الجنسية وإشباع رغبات الطرف الآخر.

وأكد التقرير أن المتزوجين حديثًا غالبًا ما يعانون من سرعة القذف ولكن المشكلة يتم حلها مع مرور الوقت، إذا كان الشخص لا يعانى من أى مشاكل عضوية أو نفسية.

متى نسميها سرعة قذف؟


>ويمكن أن نعتبر الشخص مصابًا بسرعة القذف إذا حدثت عملية الإنزال خلال دقيقة من بدء عملية الإيلاج أو الجماع الفعلى، أو حينما يصبح عاجزًا عن تأخير عملية الإنزال فى الوقت الذى يريده أو عند شعوره بالإحباط ونفوره من ممارسة العلاقة الزوجية بسبب هذا الأمر.

الواقى الذكرى علاج لسرعة القذف


>وأكد عدد لا بأس به من الأبحاث والتقارير أن الواقى الذكرى يساهم فى علاج سرعة القذف لدى بعض الأشخاص، لأنه يقلل من الاستثارة العصبية للعضو الذكرى ويؤخر عملية الإنزال.

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