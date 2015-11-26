أسباب الصداع.. أهمها التغذية الخاطئة

أسباب حدوث الصداع عند المصريين

1)الضغوط الحياتية

2)قلة عدد ساعات النوم

3)التغذية غير الصحية

الصداع أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون بسبب بعض العادات الحياتية والغذائية غير الصحية التى يمارسها الغالبية العظمى من الأشخاص.>حول ذلك تقول دكتورة نهى سعيد استشارى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، يشتكى كثيرون من المواطنين من الشعور بالصداع وتكرار حدوثه نتيجة أسباب وعوامل مختلفة أهمها:>تساهم الضغوط الحياتية التى يواجهها الشخص يوميا من أجل توفير حياة ومعيشة كريمة أحد العوامل المؤدية لحدوث الصداع نتيجة التعرض للقلق والتوتر والانفعال.> تعرض الجهاز العصبى للإجهاد نتيجة قلة عدد ساعات النوم وعدم الحصول على قسط كاف من الراحة والإصابة بالإرهاق بسبب السهر أحد أسباب حدوث الصداع بصورة متكررة.> تلعب التغذية الخاطئة دورا كبيرا فى تعرض الأشخاص لحدوث الصداع نتيجة تناولهم لبعض الأطعمة الغنية الأملاح، مثل المخللات التى تتسبب فى ارتفاع الضغط وكذلك تناولهم بعض الأطعمة الغنية بالسكريات التى تساهم فى انخفاض الضغط وبالتالى الشعور بالصداع.

لذلك تنصح د. نهى بضرورة بمراعاة تجنب الأسباب السابق ذكرها لتفادى حدوث بالصداع.