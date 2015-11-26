لو جربت وفشلت.. أهم 5 أسباب لفشل رجيم المصريين

أسباب فشل النظام الغذائى للتخسيس

1)اتباع الأنظمة الغذائية غير الصحية

2)اتباع نظام غذائى قاس

3)غياب الإرادة

4)السهر

5)إهمال وجبة الإفطار

يحاول الكثيرون التخلص من مشكلة السمنة باتباع بعض الأنظمة الغذائية "الرجيم"، ولكن الكثير منهم يصابون بالإحباط بعد فشلهم فى التخلص من وزنهم الزائد رغم الرجيم والحرمان، فما هى أسباب عدم خسارتهم لوزنهم الزائد بالجسم وما أكثر الأسباب التى تؤدى لفشل رجيم المصريين؟>حول ذلك يتحدث دكتور أحمد طايع استشارى الجهاز الهضمى وعلاج السمنة والنحافة عن أهم الأخطاء التى يمارسها الأشخاص أثناء اتباع نظام غذائى وتسبب فشل الرجيم ومنها:>اتباع الأنظمة الغذائية المنتشرة عبر الإنترنت تساهم فى فشل الرجيم، نظرا لأنها قد تكون غير مناسبة لحالة مريض السمنة الذى يعانى من أمراض مزمنة من الضغط والسكر والقلب.>الرجيم القاسى أحد عوامل فشل الرجيم نظرا لأن حرمان الشخص من تناول أطعمة معينة تولد لديه الرغبة الملحة فى تناولها بالتالى يفشل الرجيم.>ضعف إرادة الشخص أحد أهم عوامل وأسباب فشل النظام الغذائى بسبب عدم وجود تشجيع وحافز.>يساهم عدم الالتزام بالنوم لعدد الساعات المطلوبة للجسم بحيث تكون ما بين 6 إلى 8 ساعات فى فشل النظام الغذائى، نظرا لأن المفترض أن تحصل المعدة على قسط من الراحة، أثناء النوم مما ينعكس ذلك على عملية حرق الدهون بالمعدل المطلوب أثناء الرجيم.>إهمال تناول وجبة الإفطار المفيدة أثناء اتباع برامج الغذائى نظر لأنها تساهم فى رفع معدل حرق الدهون الجسم على مدار اليوم بشرط أن يلتزم بمعايير المنصوص عليها ضمن وجبة الإفطار البرنامج الغذائى والتى تشمل الخضراوات والفواكه والبروتينات.

لذلك ينصح د. طايع بضرورة عدم اتباع أنظمة غذائية إلا بعد استشارة الطبيب المختص لتفادى الأضرار الصحية الناجمة عن اتباع نظام غذائى غير صحى، وكذلك لوصف نظام غذائى صحى ومناسب لحالة الصحية لشخص البدين.