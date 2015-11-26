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منظار الجيوب الأنفية أفضل علاج لالتهاب أغشية الأنف

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منظار الجيوب الأنفية أفضل علاج لالتهاب أغشية الأنف منظار الجيوب الأنفية أفضل علاج لالتهاب أغشية الأنف
يعانى الكثيرون من الإصابة بالتهابات الجيوب الأنفية نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، وهناك أسباب تتعلق بالوراثة، وجود استعداد للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية وأخرى بسبب عدم تلقى العلاج المناسب عند الإصابة بأدوار البرد والأنفلونزا.

التهاب الجيوب الأنفية


>حول ذلك يقول دكتور فادى سمير لوقا استشارى الأنف والأذن والحنجرة، أن التهاب الجيوب الأنفية عبارة عن إصابة الأغشية المخاطية المبطنة للأنف بميكروب بيموكوكس، مما يتسبب فى حدوث التهاب بالجيوب الأنفية.

منظار الجيوب الأنفية وجراحة الجيوب الأنفية


>تابع د. فادى قائلا "هناك بعض الحالات المصابة بالتهاب بالجيوب الأنفية تستجيب للعلاج بعد تلقى بعض الأدوية وحالات أخرى تفشل الأدوية والعقاقير فى علاجها، مما يضطر الطبيب إلى استخدام نوعين من العمليات وهما:
>1)علاج الجيوب الأنفية بواسطة إجراء منظار الجيوب الأنفية.
>2)إجراء جراحة بالأنف لعلاج الجيوب الأنفية.

منظار الجيوب الأنفية أفضل من الجراحة


>وأضاف د. فادى قائلا "يفضل استخدام منظار الجيوب الأنفية فى علاج الحالات التى فشلت الأدوية فى علاجها، نظرا لأنها نتائجها أدق وكذلك يتطلب إجراءها طبيب مدرب على إجراء هذه العمليات وعلى درجة عالية من الخبرة والكفاءة على عكس العمليات التى يتم إجراؤها بواسطة الجراحية والتى تعرض المريض لبعض المضاعفات الصحية.

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