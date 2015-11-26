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للحوامل.. اعرفى أهم أسباب آلام الظهر وإزاى تتجنبيها

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للحوامل.. اعرفى أهم أسباب آلام الظهر وإزاى تتجنبيها للحوامل.. اعرفى أهم أسباب آلام الظهر وإزاى تتجنبيها
آلام الظهر أحد المشاكل الصحية التى تواجه المرأة خلال فترة الحمل نتيجة أسباب وعوامل عديدة، وتلعب الممارسات والعادات الحياتية وعدم ممارسة الرياضة دورا كبيرا فى حدوث آلام الظهر للحامل.

آلام الظهر خلال فترة الحمل


>وحول ذلك يقول دكتور محمد عبد المنعم، أخصائى النساء والتوليد بقصر العينى، إن المرأة خلال فترة الحمل تعانى من الشعور بالألم أسفل الظهر نتيجة تحميل وزن الجنين الزائد على منطقة الظهر.

أسباب آلام ظهر الحامل


>واستكمل د. محمد قائلا: هناك بعض الممارسات والعادات الخاطئة التى تقوم بها الحامل تؤدى لحدوث مشاكل بالظهر أثناء فترة الحمل وأهمها:

1) عدم ممارسة الرياضة


>عدم اهتمام المرأة بممارسة الرياضة قبل الحمل، من العوامل المهمة التى تتسبب فى تعرضها خلال فترة الحمل لحدوث مشاكل وآلام بالظهر، نتيجة ضعف عضلات الظهر وعدم تقويتها من أجل الاستعداد لاستقبال الجنين الجديد وتحمل وزنه.
>2) الوقوف لفترات طويلة أحد أسباب حدوث آلام الظهر خلال فترة الحمل.
>3) حمل أشياء ثقيلة وبذل مجهود كبير.
>4) ارتداء الحامل أحذية ذات كعب عال.
>5) الجلوس لفترات طويلة فى وضع واحد.

نصائح ضرورية


>لذلك ينصح د.محمد بضرورة مراعاة المرأة للأسباب السابق ذكرها خلال فترة الحمل لتجنب مشاكل آلام أسفل الظهر.

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