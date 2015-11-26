ليلة_الأبطال – بينيتث: سعيد بالمستوى الذي قدمه الفريق.. ولكن

(إفي): أكد رافائيل بينيتث ، المدير الفني لريال مدريد الإسباني اليوم أن لاعبيه ينبغي عليهم التحلي بـ"الحرفية" للتعامل مع "مواقف بعينها"، وذلك بعد أن مني مرمى فريقه بثلاثة أهداف بعد تقدمه برباعية نظيفة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في خامس جولات دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال الأوروبي.

ورغم ذلك، أبدى المدرب الإسباني سعادته الغامرة بالمستوى الذي قدمه الفريق طوال غالبية أوقات المباراة، وكذلك رضاه عن أداء اللاعبين الذين لم يعتادوا المشاركة بصورة أساسية.

وقال بينيتث ، في تصريحات صحفية عقب المباراة التي أقيمت في أوكرانيا وانتهت بنتيجة (3-4): "لابد من وضع الأمور في نصابها. الأهم هو أننا في صدارة المجموعة والمباراة الكبيرة التي قدمناها طوال 78 دقيقة. بعدها، لابد من التحلي بالحرفية في التعامل مع المواقف. ركلة الجزاء، التي لا أعرف إذا كانت مستحقة، والهدف الذي جاء من ركلة ركنية أعاداهم إلى المباراة. ولكني سعيد بالمستوى الذي قدمه الفريق حتى تقدمه بأربعة أهداف نظيفة".

وشدد "بعد التقدم بأربعة أهداف نظيفة، أي شخص بامكانه التفكير في أن المباراة قد حسمت. الطريقة التي بدأنا بها المباراة، كانت الأفضل. بعد ذلك، يجب علينا التحلي بالحرفية للتعامل مع تلك الدقائق".

وأوضح أن قرر إجلاس بعض لاعبيه على مقاعد البدلاء (توني كروس وجيمس رودريجز ودانيلو وكيلور نافاس) لأن "من الهام" وجود تنافسية في صفوف الفريق الملكي.

وأردف "كنا نحتاج لإطهار شخصيتنا، ومن لعبوا أنجزوا المهمة. اليوم كان الفريق سيقدم مباراة جيدة بغض النظر عن الأسماء. كنا نعرف ما علينا القيام به. لعبوا بقوة وبرغبة في تقديم أداء جيد. اللاعبون الذين نزلوا أرضية الملعب قدموا أداء رائعا".