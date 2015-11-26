منظمة التعاون الإسلامى تدعو إلى تشجيع السياحة للقدس الشريف

شددت منظمة التعاون الإسلامى على ضرورة تشجيع السياحة إلى القدس الشريف، التى من شأنها أن تدعم هذه المدينة المقدسة، ويمكن أهلها من نقل معاناتهم ومطالبهم إلى مختلف أرجاء العالم الإسلامى خاصة، والمجتمع الدولى بوجه عام.

وأوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى إياد بن أمين مدنى خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، حميد أوبيليرو، فى ورشة عمل بعنوان "استكشاف إمكانات السياحة الإسلامية فى مدينة القدس الشريف"، التى نظمت فى مدينة إسطنبول التركية اليوم الاربعاء إنه يجب أن تكون الزيارة عن طريق الأردن وبالارتباط مع منظمى الرحلات ووكالات السفر الفلسطينية والأردنية.

واشار إلى تمكين المشاركين من تبادل وجهات النظر والخبرات، بغية تحديد سبل استغلال الإمكانيات السياحية للقدس الشريف، وصياغة توصيات ترفع إلى الدورة التاسعة المقبلة للمؤتمر الإسلامى لوزراء السياحة، المقرر عقدها فى النيجر فى الفترة من 21 إلى 23 الشهر المقبل .2015

وتضمت ورشة العمل أربع جلسات حول حماية السياحة والتراث فى مدينة القدس الشريف، بحضور ما يزيد عن (200) مشارك، من (30) بلداً، بما فى ذلك حكومات ومتخصصون فى مجال السياحة وهيئات للتراث وشركات نقل من المؤسسات الأخرى التابعة للقطاع الخاص.

ودعا المتحدثون إلى زيارة القدس، وفقاً لفتوى مجمع الفقه الإسلامى الدولى التى صدرت فى وقت سابق من هذا العام، بشأن جواز زيارة مدينة القدس، كطريقة لإبراز القضية والإعراب عن التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني.

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