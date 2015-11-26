"دراسات الأمن التونسى": مؤشرات بتورط عناصر أمنية فى الحادث الإرهابى الأخير

قال رئيس المركز التونسى لدراسات الأمن الشامل، مختار بن نصر، إنّه لابد من إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية فى تونس، لأن هناك مؤشرات تفيد بتورط عناصر من هذه الأجهزة فى تفجيرات تونس الأخيرة.

وأضاف "بن نصر" خلال لقاء له ببرنامج "حصة مغاربية" المذاع على فضائية "الغد العربي"، مع الإعلامى سفيان ثابت، أنّ عملية تفجير فندقين بمنتجع سوسة أثبتت أن هناك عنصراً أمنياً كان متورطاً مع المجموعات الإرهابية.

وأشار بن نصر، إلى أن هناك اختراقات فى وزارة الداخلية، مطالباً الحكومة بضرورة إبعاد هذه العناصر عن الوزارة.