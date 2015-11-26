أخبار المغرب اليوم.اعتماد خطة عمل بين الرباط والاتحاد الأوروبى

ركزت أخبار المغرب اليوم ، على اعتماد خطة عمل جديدة بين الرباط والاتحاد الأوروبى، فيما تناولت أخبار المغرب اليوم تجميد مؤسسة للشيعة المغاربة.

وتناولت اخبار المغرب اليوم تصريحات الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، امبركة بوعيدة، إن المغرب والاتحاد الأوروبى سيعملان على اعتماد خطة عمل جديدة في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك مع اعتماد البرنامج الأوروبى الجديد فى المجال الأمنى، والذي يسعى الاتحاد من خلاله إلى تعزيز تعاونه مع دول المنطقة.

>وركزت اخبار المغرب اليوم على تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبى والذى تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب المغربى، وأن هذه الخطة ترتكز على ثلاثة مجالات تتمثل في منع الإرهاب واحتواء التطرف، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الجريمة الإلكترونية.>وأبرزت اخبار المغرب اليوم تصريحات احد ابرز اعضاء مؤسسة الخط الرسالى للدراسات والنشر، التى تضم مجموعة من الشيعة المغاربة، وتجميد أنشطة المؤسسة ، احتجاجا على عدم تضمين الدستور المغربى مادة تمنع التمييز على اساس المعتقد.

وتناولت اخبار المغرب اليوم تصريحات العضو فى الجمعية عصام حميدان الحسنى، القيادى في "الخط الرسالى"، تجميده لأى نشاط له في هذه المؤسسة، مشيرا إلى أن "قراره يبقى فرديا وليس جماعيا"، معزيا هذا التوجه إلى ما قال إنه تشكيك فى مدى جدية النخبة السياسية بالمغرب، سواء الدولة أو حتى المجتمع المدنى".