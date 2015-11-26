تعرف على مايكل لاودرب.. المرشح لتدريب اتحاد جدة

خرجت تقارير صحفية عديدة تؤكد وجود مفاوضات بين إدارة الاتحاد والدنماركي مايكل لاودرب، وذلك من أجل أن يكون المدير الفني الجديد للفريق، بعد تأكد رحيل بولوني، الذي عانى الكثير بعد الخسارة في الديربي أمام الأهلي بالثلاثة.

خطوة جريئة

يقولون أن المخاطرة نصف النجاح، وربما كلها. لاودرب خيار مطروح لكنه بعيد الي حد ما، اللاعب المبدع مع برشلونة ثم الريال قدم نفسه في عالم التدريب مع خيتافي في الليجا ثم سوانزي سيتي في البريمير. مدرب شاب يملك فكر مختلف واسلوب هجومي واضح، طريقة لعبه مناسبة الي حد كبير لرغبات وأمال جمهور الاتحاد.

تجربة عربية

لاودرب لم يكتف فقط بالتجارب الأوروبية في إسبانيا وإنجلترا، بل درب أيضاً في المنطقة العربية، بالتحديد في دولة قطر مع نادي لخويا، وفاز بدوري النجوم القطري مع الفريق، ليعرف بشكل جيد إمكانيات وقدرات اللاعبين في منطقة الخليج.

كذلك سبب رحيله عن لخويا كان أقرب إلى نقطة الخلاف المالي بين الطرفين، دون الالتفات مطلقاً إلى تقييمه الفني أو شخصيته القوية مع اللاعبين.

نجم كبير

يعتبر لاودرب من أعظم اللاعبين في تاريخ الدنمارك، بالإضافة إلى عبقريته الكروية كنجم رائع مع برشلونة، ولعب ايضاً في صفوف ريال مدريد لفترة، لذلك يعتبر مايكل لاودرب إسم لا يتكرر بسهولة في سجلات اللعبة، ونجم بهذا الحجم سيعرف كيف يتعامل مع نجوم العميد، ويستطيع ضبط بوصة الفريق مرة أخرى.

طريقة اللعب

يعشق لاودرب الطريقة الجمالية في الأداء، مع قدرته على اللعب بأكثر من خطة، أشهرها 4-3-3 لسابق خلفية لعبه مع برشلونة، كذلك يعتمد بشكل كبير على فكرة التمريرات واللعب القصير الممتع، خصوصا خلال تجربته المميزة في إنجلترا مع سوانزي.

وفي حالة صحة المفاوضات بين لاودرب وإدارة الاتحاد، سيكون الدنماركي إضافة حقيقة للكرة السعودية في العموم، والعميد التاريخي بشكل خاص.