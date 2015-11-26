أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تعرف على مايكل لاودرب.. المرشح لتدريب اتحاد جدة

Google+ Print
تعرف على مايكل لاودرب.. المرشح لتدريب اتحاد جدة تعرف على مايكل لاودرب.. المرشح لتدريب اتحاد جدة

خرجت تقارير صحفية عديدة تؤكد وجود مفاوضات بين إدارة الاتحاد والدنماركي مايكل لاودرب، وذلك من أجل أن يكون المدير الفني الجديد للفريق، بعد تأكد رحيل بولوني، الذي عانى الكثير بعد الخسارة في الديربي أمام الأهلي بالثلاثة.

خطوة جريئة

يقولون أن المخاطرة نصف النجاح، وربما كلها. لاودرب خيار مطروح لكنه بعيد الي حد ما، اللاعب المبدع مع برشلونة ثم الريال قدم نفسه في عالم التدريب مع خيتافي في الليجا ثم سوانزي سيتي في البريمير. مدرب شاب يملك فكر مختلف واسلوب هجومي واضح، طريقة لعبه مناسبة الي حد كبير لرغبات وأمال جمهور الاتحاد.

تجربة عربية

لاودرب لم يكتف فقط بالتجارب الأوروبية في إسبانيا وإنجلترا، بل درب أيضاً في المنطقة العربية، بالتحديد في دولة قطر مع نادي لخويا، وفاز بدوري النجوم القطري مع الفريق، ليعرف بشكل جيد إمكانيات وقدرات اللاعبين في منطقة الخليج.

كذلك سبب رحيله عن لخويا كان أقرب إلى نقطة الخلاف المالي بين الطرفين، دون الالتفات مطلقاً إلى تقييمه الفني أو شخصيته القوية مع اللاعبين.

نجم كبير

يعتبر لاودرب من أعظم اللاعبين في تاريخ الدنمارك، بالإضافة إلى عبقريته الكروية كنجم رائع مع برشلونة، ولعب ايضاً في صفوف ريال مدريد لفترة، لذلك يعتبر مايكل لاودرب إسم لا يتكرر بسهولة في سجلات اللعبة، ونجم بهذا الحجم سيعرف كيف يتعامل مع نجوم العميد، ويستطيع ضبط بوصة الفريق مرة أخرى.

طريقة اللعب

يعشق لاودرب الطريقة الجمالية في الأداء، مع قدرته على اللعب بأكثر من خطة، أشهرها 4-3-3 لسابق خلفية لعبه مع برشلونة، كذلك يعتمد بشكل كبير على فكرة التمريرات واللعب القصير الممتع، خصوصا خلال تجربته المميزة في إنجلترا مع سوانزي.

وفي حالة صحة المفاوضات بين لاودرب وإدارة الاتحاد، سيكون الدنماركي إضافة حقيقة للكرة في العموم، والعميد التاريخي بشكل خاص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020