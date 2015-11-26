مدرب الزمالك – المرشح البرازيلي فارياس لـ في الجول: علمت الكثير عن الفريق.. وأرحب بالعرض

يرحب سيرجيو فارياس المدير الفني البرازيلي باهتمام الزمالك بخدماته لخلافة البرتغالي جوزفالدو فيريرا في تصريحاته لـFilGoal.com.

فارياس توج مع منتخب البرازيل بكأس العالم للناشئين في 1997 وكانت له تجربة آسيوية طويلة بالفوز بالدوري الكوري مع نادي يوهانج وعمل عربيا مع أهلي جدة السعودي والوصل الإماراتي.

وقال فارياس لـFilGoal.com "أرحب طبعا بالعمل مع بطل الدوري المصري".

وتابع "حين علمت بترشيحي للعمل مع الزمالك استعلمت عن الفريق وعلمت أنه يشكل القوام الرئيسي للمنتخب المصري".

وأضاف "هذا يسعدني كثيرا. الزمالك يمتلك المقومات اللازمة للنجاح على كافة الأصعدة، وهذا أمر مبشر".

ويبحث الزمالك بين لائحة طويلة من المرشحين عن خليفة للمدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا الذي فسخ عقده مع القلعة البيضاء.