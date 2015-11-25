بالأسماء | 426 مرشحا في جولة الإعادة .. «المصريين الأحرار» يتصدر بـ 53 مرشحا ويليه مستقبل وطن.. و16 امرآة و17 مسيحيا في المنافسة

تقرير – محمد سامي و أحمد أشرف

أعلن المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة الجولة الأولي من انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة، وبلغت الأصوات الصحيحة 7ملايين و839611 صوتًا بنسبة 23.2%، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 542400 صوت بنسبة 6.8%.

وأجريت الجولة الثانية، في 13 محافظة، على مدى يومين، في الانتخابات التي شارك فيها ألفان و897 مرشحًا، للمنافسة على 222 مقعدًا فرديًا، وحسمت قائمة “في حب مصر” 60 مقعدا جديدا إلى جانب 60 مقعدا في المرحلة الأولى لتستحوذ القائمة على إجمالي 120 مقعدا هي إجمالي المقاعد المخصصة للقوائم بمختلف أنحاء الجمهورية.

9 فائزون و426 مرشحا في إعادة مقاعد الفردي

وبحسب اللجنة العليا للانتخابات، فإن عدد المترشحين الناجحين فى الجولة الأولى 9 مرشحين، وهم محمود عثمان أحمد عثمان “دائرة مدينة الإسماعيلية”، طلعت عماد الدين صادق أحمد السويدى”دائرة ديرب نجم”، على السيد على المصيلحى “دائرة أوب كبير”، محمد فوزى محمد فؤاد خميس “دائرة بلبيس”، سمير يوسف غطاس ميخائيل “دائرة مدينة نصر”، خالد يوسف حلمى محمد يوسف “دائرة كفر شكر”، أحمد رجب شحات محمد بدوى”دائرة طوخ”، حجازى سعد عايد سعد “دائرة وسط سيناء”، إبراهيم محمد إبراهيم محمد “دائرة رفح والشيخ زويد”.

ويتنافس 426 مرشحًا على 213 مقعدا بـ13 محافظة، على مقاعد الفردي، يمثلون 22 حزبًا سياسيًا، وكان مرشحي “المصريين الأحرار”، الأكثر عددا بينما جاءت كل من أحزاب الريادة والتجمع والانتماء والسادات ومصر العروبة والإصلاح والتنمية في نهاية القائمة من حيث عدد المرشحين حين يمثل كل حزب مرشح واحد فقط.

> المصريين الأحرار .. في الصدارة

يمثل حزب المصريين الأحرار، 53 مرشحا للفردي، ويليه حزب مستقبل وطن بـ45 مرشحا، ثم حزب الوفد بـ31 مرشحا.

ويمثل حزب النور، في جولة الإعادة، 7 مرشحين، على مقاعد الفردي، وهو ما يعد تمثيًلا ضعيفًا، للحزب الوحيد، ذو الخلفية الدينية، بالانتخابات البرلمانية لعام 2015.

16 امرأة و17 مسيحيًا

وتشهد جولة الإعادة، تنافس 16 امرأة و17 مسيحيًا، مما يضفي مزيدًا من التنوع على الطوائف التي ستمثل البرلمان المقبل.

ووصلت 16 امرأة في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية، من أصل 210 ترشحن لانتخابات البرلمان هذا العام.

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وترصد وكالة ONA، أسماء وتوجهات مرشحي جولة الإعادة على مقاعد الفردي:

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محافظة القاهرة

دائرة الساحل

عمرو كمال مصطفى الجوهرى – مستقل

ماجد طلعت رمزى جرجس – مستقل

يوسف نعيم سيفين حنين – مصريين أحرار

أحمد محمد زيدان الدمرداش – حماة الوطن

روض الفرج وشبرا

أحمد محمد على عبد الموجود – مصريين أحرار

جمال ابو الفتوح محمد محمد ابراهيم – مستقل

ايهاب عاطف راغب اسكندر – مصريين أحرار

جون طلعت مفيد أبادير – مستقل

دائرة الزاوية الحمراء والشرابية

أمين محمد على مسعود – مستقل

عمر محمد عمر محمد رحيم – مصريين أحرار

ايمن فتحى السيد عبد الواحد -مستقبل وطن

سعد قرياقص سويرس سمعان – مستقل

نجيب جبرائيل ميخائيل هرمينا – حركة وطنية مصرية

إيهاب أحمد سيد بدوى – مستقل

الزيتون

زكريا سيد زكريا أحمد حسين – مستقل

محمد عبد الغنى عبد المطلب عبد الحق – مستقل

اشرف بساده سعيد قلدس – محافظين

حاتم مصطفى باشات احمد – مصريين احرار

حداتق القبة

حسين السيد محمد جاد – مستقل

خالد محمد عبد العزيز محمد شعبان – مصري ديموقراطي

رفيق رزق الله جرجس دحدوح – حراس الثورة

سيد محمد السيد فراج – مصر بلدي

مدينة نصر

طه سيد طه أحمد – مؤتمر

احمد فتحى محمد عبد الحميد – مصريين أحرار

حمدى عبد الله بخيت ابراهيم- مستقل

تامر رجاء محمود الشهاوى – مستقل

مدن شرق القاهرة

احمد عباس احمد خليل- مستقل

إبراهيم عبد العزيز محمد حجازى – مستقل

دائرة النزهة ومصر الجديدة

زكريا احمد عصمت السادات – مستقل

مدحت عواد مصطفى الشريف – مستقل

فاطمه سيد محمد حسن ناعوت – وفد

كريم نبيل مدحت احمد سالم – مستقل

دائرة مدينة السلام

شريف فيض الوردانى محمد – مستقل

احمد حنفى محمود داود – مصريين احرار

سامح محمد سلامه العزب أبو زيد – مستقل

أحمد إسماعيل محمد أحمد- مستقل

ايليا ثروت ثابت باسيلى- مستقبل وطن

وائل حافظ عطا الله جيد – مستقل

دائرة عين شمس

يسرى نجيب مهنى جبره – مستقل

محمد سعيد سليمان الكومى – مصريين احرار

محمد عبد الرازق إسماعيل البنجى – مستقل

وليد احمد عبد العليم يوسف – وفد الجديد

صلاح محمود إسماعيل غباشى- مستقل

ثروت بخيت عيسى تعلب- مستقل

المطرية

عاطف حسن محمود محمد حسن- السلام الديموقراطي

أحمد عبد الفتاح محمد عباس- مستقبل وطن

على الدمرداش سعد القاضى- مستقل

وائل إبراهيم غريب على- مستقل

عاطف محمد بيومى مخاليف- مصريين أحرار

جورج جميل جورجى تادرس- مصريين أحرار

المرج

عيد عبد الله محمد هيكل – وفد

عمر عبد الله سيد رفاعى – مستقبل وطن

بشرى رمزى وديع ابراهيم – مستقل

محمود امين مدبولى الطحان- الحركة الوطنية

احمد على ابراهيم محمود- مصريين احرار

خالد احمد احمد ابو طالب محمد- مستقل

بولاق

محمد احمد مسعود عفيفي- مصريين أحرار

محمد مصطفى حسين حموده – مستقل

منشأة ناصر والجمالية

هانى محمود محمد مرجان – مستقل

عبد الله محمد عبد الغنى- مؤتمر

منى جاب الله عبد الله غالى- مصريين احرار

شحات احمد شحات عبد الجواد- مستقل

الوايلي

محمد ابو حامد شديد شاهين – مستقل

شيرين احمد فؤاد عبد العزيز فؤاد – مستقل

باب الشعرية

طلعت احمد نبوى القواس – مصريين أحرار

نبيل بولس شنوده يوسف- مستقل

الخليفة

احمد حماده احمد شيحه -مستقل

محمد ماهر حامد محمد خليل- مستقل

شريف احمد عبد الغفار حموده- وفد

جمال ابراهيم سيد محمد احمد- مستقل

البساتين

رافت سعدى عبد الله عبد الواحد – مصريين أحرار

احمد عبده مصطفى ابراهيم – مستقل

سعيد حنفى السيد محمد شبايك – حماة الوطن

علاء محمد حافظ غالى – مستقل

المعادي

حسين قاسم على مجاور – مستقل

جمال الدين سعيد محمود الشريف – مستقل

مصر القديمة

سامح على لطفى ابراهيم خليل – مستقبل وطن

محمد احمد عبد المنعم العقاد – مستقل

عصام فاروق فؤاد سعد- مستقل

عمر الفاروق ابو بكر عمر محمد – مستقل

السيدة زينب

محمد شعبان محمد عبد العال – مستقل

رامى صلاح الدين سعيد احمد- مستقل

دار السلام

على عبد الونيس على سواح – مستقل

خالد عبد العزيز فهمى محمد- مصريين أحرار

رضا سعيد سيد احمد- مستقل

تيسير محمد رزق مطر- الاجتماعي الحر

دائرة حلوان

حمدى عبد الوهاب حامد محمود- مستقل

فؤاد احمد حامد سيد- مستقل

اسماعيل على نصر الدين عباس على- مستقل

نصر الدين فاروق عبد المنعم اسماعيل – مستقل

رضا احمد سليمان البلتاجى – مصريين احرار

دنيا عبد العزيز محمد السيد – مستقل

رافت عبد العزيز محمد سلامه- المصريين الأحرار

منال خليفه على حسنين- مستقل

عادل حسن الانور عكاشه محمد مطر- محافظين

عمرو ابراهيم محمد محمد الاشقر – مستقل

محافظة المنوفية

الدائرة الأولى (قسم شبين الكوم)

- ماجد أبو الخير ( مستقبل الوطن)

- أبو بكر قشقوش (مستقل )

الدائرة الثانية (دائرة مركز شبين الكوم)

- قدرى محمد جعفر (المصريين الأحرار)

- محمد وفيق عزت (مستقل )

- أحمد نبيل مدين (مستقل)

- شديد أحمد هندية ( الوفد الجديد)

الدائرة الثالثة (قويسنا وبركة السبع)

- مليجى فتوح ( مستقل )

- أحمد رفعت ( المصريين الاحرار )

- هشام عبدالواحد ( مستقبل وطن )”

- على حماد ( المصريين الاحرار )

- سامى فتوح ( مستقبل وطن )

- منير مندور ( مستقل )

- عصمت زايد “مستقل”

- إبراهيم الغريب ( الإنتماء المصري)

الدائرة الرابع

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