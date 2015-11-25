نجل المستشار عمر حماد باكيًا أثناء تشييع جثمان والده:"يقتلوا أبويا ليه"

أجهش نجل المستشار عمر حماد، الذى استشهد فى أحداث العريش الارهابية فى هجوم إرهابى استهدف فندقًا يقيم به القضاة المشرفون على الانتخابات البرلمانية بالعريش، بالبكاء.

وقال نجل الشهيد، خلال التقرير المصور الذى عرضه الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة دريم، أثناء تشيع جثمان المستشار الشهيد، :"حسبى الله ونعم الوكيل، يقتلوا أبويا ليه حرام عليهم، حسبى الله ونعم الوكيل".

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