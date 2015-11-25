نجل المستشار عمر حماد باكيًا أثناء تشييع جثمان والده:"يقتلوا أبويا ليه"

أجهش نجل المستشار عمر حماد، الذى استشهد فى أحداث العريش الارهابية فى هجوم إرهابى استهدف فندقًا يقيم به القضاة المشرفون على الانتخابات البرلمانية بالعريش، بالبكاء.إعلان - Ads إعلان - Ads
>بالفيديو.. بعد استهداف فندق "قضاة العريش"..خالد صلاح يطالب بفتح تحقيق لتدارك الأخطاء الأمنية لاحقا.. ولميس الحديدى والقرموطى يشددان على ضرورة المحاسبة.. وإبراهيم عيسى للضباط:اتفرجوا على أفلام أمريكانى
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وقال نجل الشهيد، خلال التقرير المصور الذى عرضه الاعلامى وائل الابراشى فى برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة دريم، أثناء تشيع جثمان المستشار الشهيد، :"حسبى الله ونعم الوكيل، يقتلوا أبويا ليه حرام عليهم، حسبى الله ونعم الوكيل".
>بالفيديو.. بعد استهداف فندق "قضاة العريش"..خالد صلاح يطالب بفتح تحقيق لتدارك الأخطاء الأمنية لاحقا.. ولميس الحديدى والقرموطى يشددان على ضرورة المحاسبة.. وإبراهيم عيسى للضباط:اتفرجوا على أفلام أمريكانى
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