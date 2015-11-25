لافروف: طائرتنا كانت في “المجال الجوي السوري”

أقرّ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن تركيا سبق لها بالفعل أن حذرت روسيا فيما يتعلق بانتهاك مجالها الجوي، إلا أنه أكد أن المعلومات التي بحوزة الطرف الروسي تقول إن الطائرة الروسية التي أسقطها الجانب التركي أمس، “كانت في المجال الجوي السوري”.

وأشار لافرورف، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، أنه تحدث مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، على الهاتف لحوالي ساعة، قائلاً، “إن جاويش أوغلو أخبره أن من حق تركيا إسقاط أي طائرة تنتهك حدودها، وذكره بالتحذيرات التي سبق للجانب التركي أن وجهها للروس بهذا الخصوص”، وفقاً لما نقلته “وكالة أنباء الأناضول”.

وأضاف لافروف، “نعم، تركيا قامت بتحذيرنا بالفعل، إلا أنه وفقًا لمعلوماتنا فإن طائرتنا (التي أسقطت بالأمس)، كانت في المجال الجوي السوري، في حين قال جاويش أوغلو، إن طائرتنا دخلت المجال الجوي التركي لمدة 17 ثانية”.

وتابع لافروف، “جاويش أوغلو أخبرني أن الطيارين الأتراك لم يكونوا يعرفون أن الطائرة التي ضربوها، طائرة روسية”.

واعتبر لافروف، أن إسقاط الطائرة كان “مخططًا”، قائلًا، “إن المنطقة التي سقطت بها الطائرة لا تضم التركمان فقط، وإنما يوجد بها أيضًا المئات من المقاتلين ذوي الأصول الروسية، الذين يمثلون تهديدًا لبلاده”.

وقال لافروف، “إن جاويش أوغلو أعرب عن رغبة تركيا في الاستمرار في علاقات الصداقة مع روسيا”.

وأكد لافروف، أن بلاده لن تدخل في حرب مع تركيا، ولن يتغير موقفها من الشعب التركي، إلا أن الحكومة الروسية، تعمل على خطة لمراجعة جميع علاقاتها مع تركيا، قائلًا، “من غير الممكن عدم اتخاذ موقف تجاه ما حدث”.

وأشار لافروف، إلى إلغاء زيارته التي كانت مزمعة إلى تركيا اليوم الأربعاء، مضيفًا، “حاليًا لا توجد أي خطط للقيام بأية زيارة إلى تركيا، أو لاستقبال مسؤولين أتراك هنا”.

وكانت طائرتان تركيتان من طراز “إف-16″، أسقطتا مقاتلة روسية من طراز “سوخوي-24″، انتهكت المجال الجوي التركي عند الحدود مع سوريا في ولاية “هطاي” (جنوب)، وذلك بموجب قواعد الاشتباك المعتمد عليها دوليًا.

وقد وجهت المقاتلتان 10 تحذيرات للطائرة الروسية خلال 5 دقائق، قبل أن تقوم بإسقاطها.

وأعلنت روسيا أن الطائرة التي أصابتها تركيا وسقطت في منطقة “بايربوجاق” (جبل التركمان) بريف اللاذقية الشمالي (شمال غربي سوريا)، مقابل قضاء “يايلاداغي” (هطاي)، تابعة لسلاحها الجوي.