منظم معسكر الأهلي ينهي أزمة تأشيرات الصفاقسي

انتهت مشكلة حصول لاعبي الصفاقسي التونسي على تأشيرة دخول الإمارات استعدادًا لمواجهة الأهلي في معسكره استعدادًا لاستئناف الدوري.

وقال أحمد سويلم مالك شركة (تيلي سيرف) التي فازت بحقوق تنظيم المعسكر إنه سيسلم التأشيرات للفريق التونسي غدًا الخميس.

وأضاف سويلم عبر قناة (النهار رياضة) أن فريق الصفاقسي سيصل إلى الإمارات يوم 3 ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن تدخل ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، ومدير المنتخبات الإماراتية ساهم في إنهاء أزمة تأشيرات الفريق التونسي.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع الصفاقسي وديًا يوم 6 ديسمبر المقبل.