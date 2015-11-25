في الجول يكشف – تفاصيل معسكر الإسماعيلي الخارجي

استقر الإسماعيلي على موعد مباراياته الودية الثلاث التي سوف يخوضها خلال معسكره الخارجي في تونس.

وسيخوض الإسماعيلي ثلاث مباريات أمام كل من الإفريقي والترجي ومستقبل المرسى قبل العودة إلى مصر لاستئناف نشاطه في الدوري.

وستقام المباريات على ملعب الشاذلي بن زويتن في الساعة الثانية والنصف أيام الـ27 من شهر نوفمبر الجاري، والأول والرابع من شهر ديسمبر المقبل.

وكانت بعثة الإسماعيلي قد غادرت إلى تونس صباح يوم الأربعاء، على أن تقيم في فندق كرتاج.

وأبدى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للدراويش راحته بوجود ملعب للتدريب داخل فندق الإقامة، وسعادته في الوقت ذاته بالطقس الشتوي لأنه يساعد على التدرب بشكل جيد وخوض المباريات.

وخاض الفريق مرانا خفيفا فور وصوله لتونس واعتمد على فك العضلات لتجنب الإرهاق عقب رحلة السفر