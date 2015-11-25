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وائل جمعة: أسقطت هذه الفترة من تاريخي

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وائل جمعة: أسقطت هذه الفترة من تاريخي وائل جمعة: أسقطت هذه الفترة من تاريخي

قال وائل جمعة مدير الكرة السابق بالأهلي إنه أسقط الفترة التي تولى فيها هذا المنصب من تاريخه الكروي.

وعمل جمعة بمنصب مدير الكرة بالأهلي لمدة عام من صيف 2014 إلى صيف 2015 قبل أن تتم إقالته من قبل مجلس إدارة النادي.

إقالة جمعة جاءت على خلفية أزمة مع الثنائي حسام غالي وعبد الله السعيد تطورت لمنعه من السفر مع الفريق لتونس من أجل مواجهة النجم الساحلي في كأس الكونفدرالية.

وأضاف الصخرة في تصريحات لقناة الكأس القطرية: "لا يمكن تقييم تجربتي كمدير للكرة في الأهلي لأنها خطوة متسرّعة".

وأوضح "أسقطت هذه الفترة من تاريخي الكروي".

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