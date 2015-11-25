مكافآت ضخمة للاعبي المنتخب الأوليمبي حال التأهل للأوليمبياد

وعد خالد عبد العزيز وزير الرياضة لاعبي منتخب مصر الأوليمبي بمكافآت ضخمة حال نجاحهم في التأهل لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وكان المنتخب الأوليمبي قد وصل إلى السنغال صباح يوم الأربعاء بعد رحلة سفر شاقة استمرت لـ21 ساعة للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتي تؤهل بدورها للأوليمبياد.

وأكد وزير الرياضة أنه سيتم صرف مكافأة 50 ألف جنيه لكل لاعب حال النجاح في التأهل للأوليمبياد التي تقام في البرازيل الصيف المقبل.

وشدد عبد العزيز للاعبي الفراعنة على أن هذه المكافأة غير مكافأة اتحاد الكرة التي لم يتم تحديدها بعد.