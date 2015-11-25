فريق أحلام الكرة المصرية – وائل جمعة يختار.. أفضل 11 لاعبا في تشكيل ناري

من أهم أفضل 11 لاعبا يصنعون فريقا للأحلام في الكرة المصرية؟ اترك إجابتك في التعليقات لكن أولا فتتعرف على رأي أحد نجوم الأهلي وائل جمعة.

وائل جمعة وضع بعض شروطه أولا قبل الاختيار، مفصحا "أولا سألعب بطريقة 3-4-3.. ثلاثي دفاعي حتى أستطيع وضع كما كبيرا من الموهوبين في الفريق".

وتابع "النقطة الثانية أني سأختار ممن شاهدتهم في حياتي. والثالثة أني سأستعين بدكة بدلاء لتزيد عدد اللاعبين المختارين".

وبدأت اختيارات جمعة..

وصرح الصخرة "في حراسة المرمى هناك فقط عصام الحضري أحد أعظم لاعبي مصر عبر التاريخ بلا شك".

وأضاف "في الدفاع سيلعب إبراهيم حسن كقلب دفاع وكظهير أيمن معا. وسيقدم الدور نفسه يسارا أحد قادة مصر في مونديال 1990 كابتن ربيع ياسين".

وأكمل "في قلب الدفاع سأضع نفسي على الدكة، وسيكون أساسيا الراحل إبراهيم يوسف نجم نادي الزمالك".

الوسط

وأفصح جمعة "في وسط الملعب هناك كابتن مجدي عبد الغني الذي يمنح أي فريق التوازن المطلوب بتمركزه المثالي ومعه حسني عبد ربه".

واستفاض "حسني عبد ربه لاعب رائع رغم أنه لم يشارك مع مصر كثيرا لكنه كان من أفضل نجوم الكرة فيمن شاهدتهم".

واختار جمعة الثنائي المهاري محمد أبو تريكة ومحمد بركات لإتمام وسط الملعب.

الهجوم

أما خط الهجوم، فد انتخب جمعة "هناك حازم إمام أحد أحرف لاعبي مصر في التاريخ تحت ثنائي رهيب يشكله حسام حسن ومحمود الخطيب".

ماذا عن الدكة؟ يضع عليها جمعة "هناك علاء ميهوب وحسن شحاتة وأنا وأعوذ بالله من كلمة أنا".

والمدرب هل هو حسن شحاتة؟ يرد جمعة "لا. سأختار كابتن محمود الجوهري أول من منحني الفرصة مع منتخب مصر وصاحب الإنجاز الأكبر بالوصول لكأس العالم".

فريق وائل جمعة:

المرمى: عصام الحضري

الدفاع: إبراهيم حسن – إبراهيم يوسف - ربيع ياسين

الوسط: مجدي عبد الغني – حسني عبد ربه – محمد بركات ومحمد أبو تريكة

الهجوم: حازم إمام – حسام حسن – محمود الخطيب

دكة البدلاء: علاء ميهوب – حسن شحاتة – وائل جمعة

المدرب: محمود الجوهري