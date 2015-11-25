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الزمالك يدرس تصعيد 8 ناشئين للفريق الأول

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الزمالك يدرس تصعيد 8 ناشئين للفريق الأول الزمالك يدرس تصعيد 8 ناشئين للفريق الأول

رشح أشرف قاسم مدير قطاع الناشئين عددًا من العناصر الشابة لتصعيدها للفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وأشار قاسم إلى أنه سيعقد جلسة مع إسماعيل يوسف مدير الكرة عقب التدريبات غدًا الخميس لترشيح عدد من اللاعبين الشباب.

وأضاف عبر قناة النهار "حددنا 5 لاعبين من مواليد 1998 وثلاثة من مواليد 1999، إلا أن توقف الدوري أجل قرار تصعيدهم".

وأكد مدير قطاع الناشين"السن المناسب لتصعيد لاعب شاب للفريق الأول هو 16 أو 17 سنة، كما فعل النادي الأهلي مع رمضان صبحي".

وقال مدير قطاع الناشئين بالزمالك إن بعض اللاعبين الذين رشحهم يلعبون ضمن صفوف منتخب الناشئين، في مراكز قلب الدفاع ووسط الملعب والظهير الأيسر.

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