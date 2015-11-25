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احباط تهريب «117» الف دولار مع راكبين بمطار القاهرة

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احباط تهريب «117» الف دولار مع راكبين بمطار القاهرة احباط تهريب «117» الف دولار مع راكبين بمطار القاهرة

أرشيفية

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى من ضبط راكبتين يحملان الجنسية الصينية حاولا السفر إلى بلادهما بمبالغ مالية كبيرة تبلغ 117 ألف دولار أمريكي بما بخالف قوانين انتقال النقد الأجنبي التى تسمح بمبلغ 10 آلاف دولار للراكب أو ما يعادلها من عملات أخرى .

صرح مصدر أمني بالمطار طلب عدم ذكر أسمه أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى مدينة جوانزو بالصين ، اشتبه ضابط التأمين المعين بالكشف على حقائب الركاب في الراكبتين لوجود أجسام معتمة داخل حقائبهما.

وبتفتيشهما عثر بحقيبة الراكبة الأولى على مبلغ 77 ألف دولارأمريكي فيما عثر بحقيبة الراكبة الثانية على مبلغ 40 ألف دولار أمريكي بما يخالف القانون.

أمر مدير أمن المطار اللواء طارق فتحي بإعطاء كل راكبة المبلغ المحدد وفق القانون وحجز الباقي وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

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