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«داعش» يغزو «الروم» في 9 أشهر.. مقابل عامين فشلت فيهم 50 دولة في القضاء عليه

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برج ايفل

برج ايفل

كتب: هاشم هاشم

منذ وقوع «أحداث باريس» الإرهابية، تلك الليلة التي خيم فيها ظلام الإرهاب الأسود طوال ساعات قاسية ومريرة بمدينة النور، والغرب الأروبي يعيش حالة من الفزع وكأنه يلعب لعبة الكراسي الموسيقية ولكن هذه المرة على دوى صفارات الإنذرا، والتحذيرات بشأن قنبلة أو شريط ناسف أو جسم غامض.. حالة من الرعب المفزع تعيشها الشعوب الغربية.

لم تتوقف ردات الفعل عن صدور قررات ضد اللاجئين السوريين بل وفرض قيود على سفر الجنسيات العربية وخاصة الإسلاميين منهم، وما اتبعه من إعادة إفراز أعمال متطرفة ضد مسلمي الغرب والاعتداء على مساجدهم وكتابهم المقدس (المصحف).. على الجانب الآخر نجح داعش في أن يحصل على الشو الإعلامي ويتصدر المشهد ليجسد أسطورة وحش «العنقاء» ذو الخلفية الإسلامية..

وبين تداعيات تطور عمليات «داعش» وصولًا لضرب فرنسا أول دولة أيدت  دعوة الولايات المتحدة لتحالف دولي لمحاربة داعش كانت هذه المشاهد..

غزو الروم

المتحدث الداعشي

المتحدث الداعشي

على بعد مئات الأميال من الشريط الحدودي الفاصل بين وليبيا، منتصف فبراير (2015)، نفذ داعش جريمة بحق الإنسانية، عندما ذبح إرهابيوه المعتوهين 22 شخصًا مصريًا وأفريقي واحد من معتنقي المسيحية، وبث ذراع التنظيم الإعلامي مقطعًا يعرض فيه وحشية الجريمة معتبرًا إياها فتحا للإسلام، وانتهى المقطع المصور بـ توعد من المتحدث الداعشي الواقف على شط المتوسط الجنوني في الساحل الليبي مشيرًا بنصل سكينة نحو الشاطئ الأروبي قائلا ” سنغزو الروم”.

ولم تمضي تسعة أشهر حتى نفذ داعش عملية إرهابية هى الأسوء منذ عقود في تاريخ فرنسا وأروبا، ليكون الحدث الإرهابي الثاني بعد الهجوم الأرهابي الذي طال صحيفة «شارل ابيدو»في 7 يناير (2015) والتي أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب مسؤليته عنها بعد أسب ردًا على رسم الجريدة رسوم مسيئة ضد النبي محمد. ويبدو أن داعش نفذ وعيدة  في غزو الروم بالفعل، وتنفيذ عملية إرهابية منظمة، وقعت أجزاء منها في محيط استاد فرنسا الدولي بالتزامن مع إقامة مبارة كرة قدم يستضيف فيها المنخب الفرنسي نظيرة الألماني، وكان الرئيس الفرنسي، فرانسوا أولاند، نفسه حاضر فيها.

حاملة الطائرات «شارل ديجول»

 شارل ديجول لم تكن ردا على هجمات باريس

 

حاملة الطائرات شارل ديجول أثناء عبورها قناة السويس

حاملة الطائرات شارل ديجول أثناء عبورها قناة السويس

على الرغم من كون فرنسا هي أول من أيدت دعوة الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة داعش عبر «تحالف دولي» بقيادة أمريكيا، إلا إنها لم تشارك عسكريًا في قتال داعش إلا منذ ما يقرب من  3 أشهر، ففي الذكرى الأولى لبدء قيام «التحالف الدولي» المكون من قرابة 50 دولة بقيادة أمريكية في سبتمبر (2014)، وبداية عامه الثاني في محاربة تنظيم داعش أو كما يعرف في الإعلام الغربي «تنظيم الدولة الإسلامية»، شاركت فرنسا للمرة الأولى في شن غارت جوية ضد داعش، بواسطة ست طائرات ميراج متمركزة في الأردن وست طائرات رافال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وقبل بضعة أيام من وقوع هجمات باريس، أفادت وكالة «الأنباء الفرنسية» في الـ5 من نوفمبر (2015) أن الرئاسة الفرنسية ستقوم بنشر حاملة الطائرات «شارل ديغول» للمشاركة في العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش وجاء هذا القرار إثر اجتماع مصغر لمسؤولي وزارة الدفاع، تطرقوا فيه إلى الوضع في العراق وسوريا.

وفي الـ7 من نوفمبر، نشرت وكالة «أونا» خبرًا نقلته عن موقع« بي بي سي» الأخباري بنسخته الأجنبية ( الإنجليزية)، عن توجية فرنسا أكبر القطع البحرية في أسطولها، حاملة الطائرات «شارل ديجول» لدعم مشاركتها العسكرية ضد داعش، وتقليص الوقت الذي تستغرقة المقاتلات الفرنسية في تحضير وتنفيذ ضرباتها الجوية، إذ أن حاملة الطائرات تسهل استخدام 40 طائرة حربية ودعم 100 غارة يوميًا.

حرب إرهاب وليس حضارات

أولاند: فرنسا لن تركع وسنلاحق داعش في ليبيا

الرئيس الفرنسي - فرانسوا اولاند

الرئيس الفرنسي – فرانسوا اولاند

بعد مضي 3 أيام على هجمات باريس، قال الرئيس الفرنسي، فرنسوا أولاند، إن الهجمات التي تعرضت لها باريس، تم تخطيطها في سوريا وإعدادها ببلجيكا، لتودي بحياة المئات في فرنسا، وأضاف – خلال كلمة له في الجمعية الوطنية حول هجمات باريس- أن: “الارهابيين يعتقدون أن فرنسا ستركع بسبب هذه الهجمات لكنهم مخطئون، مشيرًا أنها ليست حرب للحضارات ولكننا في حرب ضد الإرهاب”. وأكد على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للقضاء على إرهاب تنظيم داعش، مؤكدا أن فرنسا ستواصل ضرباتها القوية ضد معاقل التنظيم في سوريا وليبيا.

وحول الأوضاع في سوريا، أشار أولاند أنه لا يمكن للرئيس السوري بشار الأسد، أن يكون جزءًا من مستقبل سوريا، مضيفًا أن فرنسا ستحارب الإرهاب في العراق أيضا وفي كل مكان وحاملة الطائرات شارل ديجول ستتوجه الخميس الموافق 19 من نوفمبر إلى المتوسط لبدء العمليات. وبحلول الإثنين الموافق، 23 من نوفمبر، أعلن الرئيس الفرنسي بدء حاملة الطائرات شارل ديجول، أولى مهامها، في شن ضرباتها ضد داعش في سوريا خلال مؤتمرًا مشتركًا مع رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون.

التحالف الدولي والهدف المطاط

الجنرال فينسنت ستيورت:غياب الأهداف الواضحة تجعل من المهمة العسكرية أمرا صعبًا

الجنرال فينسنت ستيورت - رئيس الاستخبارات الأمريكية

الجنرال فينسنت ستيورت – مدير الاستخبارات العسكرية الأمريكية

وبالرغم من مرور أكثر من عامين على تشكيل «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في 19 من سبتمبر عام 2014، بمشاركة قرابة خمسين دولة أوروبية وعربية وإقليمية، وهو عدد يفوق ضعف عدد الدول التى شاركت فى «تحالف حرب الخليج» في التسعينات بمشاركة (32 دولة) آنذاك لتحرير الكويت من الغزو العراقي. وتختلف المشاركة في التحالف بين دولة وأخري ما بين الدعم المادي والعسكري وحتى اللوجستي.

وفى الحالتين تفردت الولايات المتحدة الأمريكية بالدعوة للتحالف والقيادة أيضا.. وفي حين كان هدف التحالف «الأول» واضح في تحرير الكويت واستعادة سيادتها، يبدو هدف التحالف الحالي ذو هدف مطاط قد يمتد لسنوات.

وفي تقرير نشرته «بي بي سي» في 7 فبراير 2015، أي بعد قرابة 6 أشهر من بدء عمليات التحالف عن “مدي تماسك التحالف الدولي في مواجهة داعش”، قال التقرير إنه: ” رغم وقف تمدد المسلحين الجهاديين في العراق، فإن هناك شعورا أقرب إلى الإحباط بشأن نتائج التحالف عبر المناطق الحدودية في سوريا المجاورة. وتبرز سلسلة الإخفاقات الأخيرة عندما انسحبت الإمارات العربية المتحدة بهدوء من مهمات الضربات الجوية في سوريا، تاركة وراءها تساؤلات بشأن مدى قدرة أي دولة بخلاف الولايات على العمل الآن.

واشار التقرير، إلى قيام مدير الاستخبارات العسكرية الأمريكية، الجنرال فينسنت ستيورت، بتسليم تقرير إلى الكونغرس تقييما للوضع وهو ما اعتبره كثيرون “متشائما”. ورغم أن عددًا من قادة التحالف العسكريين قالوا إن الغارات قد باغتت التنظيم وأوقفت تقدمه منذ البداية، فإن الجنرال ستيورت قال إن الحركة الجهادية ستستمر هذا العام في تثبيت أقدامها وتعزيز مكتسباتها التي استولت عليها في المناطق السنية بالعراق وفي سوريا، فضلا عن القتال للاستيلاء على مزيد من الأراضي خارج تلك المناطق. وكما هو الأمر على وجه الخصوص في سوريا، فإن التعقيدات السياسية وغياب الأهداف الواضحة تجعل من المهمة العسكرية أمرا صعبًا.

 

 

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