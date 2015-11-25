الكلية الإماراتية الكندية تحتفل بيوم الشهيد واليوم الوطن44

احتفلت الكلية الإماراتية الكندية الجامعة امس الاربعاء، بيوم الشهد واليوم الوطني الـ 44 لدولة الامارات العربية المتحدة ، وذلك بالحفل الذي اقيمت مراسمه بمقر الكلية بأم القيوين.

حضر الحفل أعضاء الهئية الادارية والتدريسة بالكلية وعدد أولياء امور الطلاب، الأمر الذي انعكس ايجابا في انجاح فعاليات الحفـل.

وقد اقامت إدارة الكلية ، برنامجا خاص بحفل ، حيث ابتدأت الفعالية بالسلام الوطني ثم افتتاح قاعة "الشهيد" .. عرفانا لمن قدموا أرواحهم في سبيل الحق والوطن، تلا ذلك كلمة الأستاذ الدكتور جلال حاتم، رئيس الكلية رحب خلالها بالحضور واولياء امور الطلبة، متوجها في الوقت نفسه بالتحية إلى القوات المسلحة الإماراتية وخص بالذكر الأبطال الذين يدافعون عن كرامة الامة وأمن الخليج العربي ، مضيفا ستبقى راية الوطن خفاقة عالية بفضل سواعد هؤلاء الأبطال وبفضل أدائهم وتضحياتهم البطولية.

وأعرب الدكتور جلال حاتم عن صادق مواساته وأحر تعازيه لأسرة وأبناء شهداء القوات المسلحة، سائلاً المولى عزل وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

ورفع الدكتور جلال، بمناسبة حلول العيد الوطني 44، أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله) وإلى قيادات دولة الامارات، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بالخير والسعادة وموفور الصحة والعافية وعلى شعب دولة الإمارات بالخير واليمن والبركات.

وحث رئيس الكلية، الطلاب على المحافظة على منجزات الاتحاد ومكاسبه، بالجد والاجتهاد في دراستهم والنهوض بالوطن إلى أعلى المستويات، ليكون هذا الوطن عزيزا بين الأوطان دائما.

تلا ذلك تنظيم عدد من الفقرات الاحتفالية، بيوم الاتحاد، شارك في تقديمها طلاب واعضاء الهيئتين الادارية والتدريسية بالكلية، حيث تضمنت محاضرة قدمها رئيس الكلية عن الخدمة المدنية، وقصائد شعرية معبرة عن حب الوطن والقائد قدمها كل من الدكتور محمد نور والدكتورة اماني عبدالغني.

كما تضمنت الفعاليات المصاحبة للحفل، تكريم اسر شهداء القوات المسلحة الشهداء، بتقديم دروع ترمز للشهداء مزينة بألوان العلم، لتختتم فترة الاحتفالات الصباحية، بعرض مسرحية طلابية تحمل دلالات ومعاني ذات طابع وطنية.

اما الفترة المسائية فقد شهدت اقامت مسابقات رياضية وثقافية بين الطلاب لتبدأ بعدها العروض التراثية من سيارات كلاسيكية والعروض التراثية والصقور، ثم مسيرة الدراجات النارية. . وألهبت فرقة دبا الحربية حماس الحضور ..الذين تجاوبوا معها .. لتختم الفعالية بعد ذلك.

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