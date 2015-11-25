صور| تجمهر المئات من المرشحين الخاسرين أمام قسم الشرابية

قال يوسف محمد، وكيل أحد المرشحين في دائرة قسم الشرابية، أن مباحث قسم الشرابية نقلت صندوقًا خشبيًا كبيرًا وسط حراسة أمنية مشددة، من لجنة مدرسة النهضة بالشرابية، وذلك بعد اعلان اللجنة العامة العامة نتيجة اقراع الجولة الثانية من الانتخابات.

وقال يوسف في حديثه لـ «ONA»، أن المرشحين توجهوا إلى قسم الشرطة لاستبيان الأمر حول قيام قوة من مباحث القسم بنقل الصندوق من المدرسة المذكورة، لتتضارب ردود المباحث في هذا الشأن، عن أن الصندوق ما هو إلا صندوق خدمات، دون الكشف عما بداخله.

وأضاف يوسف، أن قسم الشرطة رفض تحرير محضرا بالواقعة وإثبات الحالة، ليكون للنيابة العامة الفصل في الواقعة، لافتا أن عدد من المرشحين لازالو داخل القسم، فيما يتجمع انصارهم خارجه.