"معاريف" : إسرائيل تعتزم بناء جدار عازل لمحاصرة مدينة الخليل

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلى موشية يعلون أعلن مساء اليوم الأربعاء أن الجيش الإسرائيلى سيقوم ببناء جدار عازل بمحيط مدينة الخليل بالضفة الغربية .

وأضافت الصحيفة أن قرار وزير الدفاع جاء بعدما طالب مجموعة من أعضاء الكنيست وزارة الدفاع باتخاذ تدابير أمنية "ضد الوضع الأمنى الراهن فى المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية ، وتهديد الفلسطينيين للمستوطنيين وخاصة فى مستوطنة كريات جات" حسب تعبيرهم.

وأوضحت الصحيفة أن الجدار سيفصل مدينة الخليل عن مستوطنة "كريات جات" ،مشيرة إلى أن "يعلون" قرر أن بناء الجدار سيكون جزء من ميزانية الدفاع الجديدة .

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