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المجلس الأعلى للأمن القومى فى تونس يعلن حربا شاملة ضد الإرهاب

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المجلس الأعلى للأمن القومى فى تونس يعلن حربا شاملة ضد الإرهاب المجلس الأعلى للأمن القومى فى تونس يعلن حربا شاملة ضد الإرهاب

>أعلن المجلس الاعلى للأمن القومى الحرب الشاملة ضد الإرهاب عبر الدفع بحزمة من الاجراءات من بينها غلق الحدود مع ليبيا وإقرار انتدابات إضافية بالأجهزة الأمنية والعسكرية.

وأعلن المجلس الأعلى عن قرارات اثر اجتماعه اليوم الأربعاء، بإشراف الرئيس الباجى قايد السبسى غداة الانفجار الذى استهدف حافلة تقل عناصر الأمن الرئاسى أمس الثلاثاء وخلف 12 قتيلا فى صفوفهم وجرح 20 آخرين.

وجاء فى بيان رئاسى، إنه تم اقرار الحرب الشاملة ضد الإرهاب عبر تفعيل قانون مكافحة الإرهاب والخطة الوطنية لمقاومة الإرهاب والتطرف.

وقال المجلس الأعلى ، إن على الجميع "تحمل مسؤوليته فى خوض هذه الحرب".

وقرر المجلس غلق الحدود البرية مع ليبيا لمدة 15 يوما انطلاقا من منتصف ليل الأربعاء مع تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات.

وأوصى المجلس بتكثيف عمليات حجب المواقع التى لها صلة بالإرهاب واتخاذ قرارات تتعلق بتدقيق وضعية المقيمين الأجانب.

كما أوصى بإحداث 3 آلاف انتداب جديد صلب وزارة الداخلية و3 آلاف انتداب فى الجيش الوطنى لسنة 2016 وإقرار برنامج خاص لتشغيل الشباب فى المناطق الحدودية وخاصة فى المناطق الجبلية التى يتحصن بها الإرهاب.

ودعا أيضا السلطات القضائية للإسراع فى البت فى قضايا المتهمين بالإرهاب واتخاذ اجراءات عاجلة فى حق العائدين من بؤر التوتر فى إطار قانون الطوارئ.

وكانت تونس أعلنت أمس الثلاثاء حالة الطوارئ فى البلاد وحظر تجوال ليلى لمدة 30 يوما.
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مصر 365