فيديو | مهندس في غزة يبتكر طريقة صحية لطهي الفلافل

لأن الفلافل أو “الطعمية” طعام يستمتع بتناوله كثيرون في منطقة الشرق الأوسط منذ عقود، فقد توصل مهندس فلسطيني شاب من غزة إلى طريقة صديقة للبيئة وصحية لطهيه.

فعلى عكس الطرق المستخدمة في إنضاج أقراص الفلافل بقليها في الزيت، فكر عمر عاشور (35 عاماً) في طريقة بديلة لطهي الفلافل باستخدام البخار وقال إنها مفيدة للصحة والبيئة معا، نقلاً عن “هافنتجون بوست عربي”.

أضاف عاشور الذي سمى طريقته “فراي تك” إن الفكرة “جاءتني من إحساسي بمشكلة يواجهها كثير من عشاق هذه الأكلة الشعبية. أهم المشاكل اللي تواجه المحبين للأكلة هي المشكلة الصحية والمشكلة البيئية. المشكلة الصحية تكمن في الدهون والكوليسترول الذي يفاقم الأمراض المزمنة. أما المشكلة البيئية، فتكمن في تلويث جدران البنايات. كذلك يصعب على أصحاب محلات الفلافل التخلص من الزيت العادم”.

ولأن طريقة عاشور المبتكرة تعتمد على الكهرباء، فإنه يقول إنه لا يتسنى له استخدامها دائماً، مشيراً إلى أن جهازه مصمم لإنتاج أفضل فلافل.

وأردف عاشور، ”كي تستوي الفلافل، يجب أن يتم تسوية العجينة من الداخل وتحمير قرص الفلافل من الخارج. جهاز (فراي تك) يقوم بالعمليتين. فهو يسلط الهواء الساخن على بخار الماء، والذي يعمل بدوره على إنضاج عجينة الفلافل من الداخل. والهواء الساخن بحد ذاته يحمر الفلافل من الخارج”.

وأشار عاشور إلى أن طريقته مفيدة جداً لمن يعانون من مشكلات صحية لأنها تطهو الفلافل دون استخدام زيت.

وجذبت طريقة عاشور انتباه كثيرين من أهل غزة لدرجة أن بعضهم يأتي إلى منزله خصيصاً لرؤية ذلك الفرن.

وأفاد عاشور أنه يعمل حالياً على نموذجين لجهاز “فراي تك”، أحدهما يمكن استخدامه في المنازل والآخر في المطاعم.

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