أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

أمطار غزيرة على الرياض.. وسيول في بعض المناطق السعودية

Google+ Print
أمطار غزيرة على الرياض.. وسيول في بعض المناطق السعودية أمطار غزيرة على الرياض.. وسيول في بعض المناطق السعودية

شهدت مدينة الرياض وعدة محافظات بالسعودية على مدار الامس واليوم أمطارا غزيرة , أسفرت عن سيول ببعض مناطق المملكة.

وواصلت أمانة الرياض جهودها وانتشار فرقها الميدانية بمدينة الرياض لمتابعة الحالة المناخية على العاصمة وسرعة معالجة تجمعات مياه الأمطار في بعض المواقع , وعززت من تواجد فرق الطوارئ التابعة لها في الأحياء والشوارع التي لا يوجد بها شبكات لتصريف مياه الأمطار حسب خطة طوارئ السيول لهذا العام وفقاً لما نقلته “أ ش أ”.

وأوضحت الأمانة أن جميع الأنفاق التابعة لها لم يحدث بها أي تجمعات مائية نتيجة لإتخاذ الإجراءات الاحترازية المسبقة للتعامل مع أي حالات طارئة خلال سقوط الأمطار.

وأكدت أن فرق الطوارئ التابعة لها تتواجد على مدار الساعة لخدمة المواطنين والمقيمين وأهابت التواصل عبر هاتف غرفة الطوارئ بالأمانة على الرقم (940) حيال أي ملاحظات

وفي القصيم أوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أن نسبة الأمطار , التي هطلت على مدينة بريدة خلال ال` 36 ساعة الماضية كانت غزيرة جدا , حيث بلغت 140 ملم, الأمر الذي يتطلب من الجميع الالتزام بتعليمات الدفاع المدني .

وبين المركز الإعلامي أن خطة الطوارئ بأمانة المنطقة تعمل بشكل مكثف منذ بداية الحالة المطرية في مواقع تجمعات مياه الأمطار الحرجة داخل الأحياء والطرق الرئيسية ,
> مشيرا إلى أن معدات الأمانة كافة والمقاولين وعددا كبيرا من معدات بلديات المنطقة تعمل الآن في الميدان مع جميع الكوادر الفنية وبشكل مكثف , إلى جانب إدارة الموقف الحالي من غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة بمشاركة القيادات العليا بالأمانة وبتنسيق متواصل مع الجهات المختصة كالدفاع المدني والكهرباء والمرور ومديرية المياه , مؤكدا على أن عمليات معالجة المواقع الحرجة وخطة الطوارئ متواصلة خلال الأيام القادمة.

وفي المنطقة الشرقية قامت أمانة المنطقة الشرقية بتشغيل 33 محطة تصريف لمياه الأمطار بطاقة تصل إلى 420 ألف متر مكعب في الساعة, و 7 محطات أخرى لتصريف المياه في الأنفاق تعمل آليا, وذلك لضمان تصريف المياه أولا بأول.

وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان, أن الأمانة تمكنت من ضخ 890 ألف متر مكعب صباح اليوم, في غضون ساعات من بدء هطول الأمطار امس , حيث صرفت المياه إلى الخليج بواسطة المحطات والشبكات, مبينا أن جميع المحطات مزودة بمولدات كهربائية احتياطية جاهزة للعمل فور انقطاع التيار الكهربائي,بالإضافة إلى الشبكات التي تصب بشكل مباشر بمياه الخليج فور هطول الأمطار .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020