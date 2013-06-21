الاثنين.. "أحمد مكي" يشارك في افتتاح ورشة عمل عن مكافحة الفساد

كتب : أحمد ربيع وطارق صبري منذ 25 دقيقة

يفتتح المستشار أحمد سليمان وزير العدل، الاثنين المقبل، ورشة العمل التي تنظمها اللجنة الفرعية لإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة المستشار وائل رفاعي مساعد وزير العدل لشؤون حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC"، والاتحاد الأوروبي، بالاشتراك مع جميع الوزارات والجهات الرقابية المسؤولة عن مكافحة الفساد.

ويشارك خلال ورشة العمل المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، وتستمر فعاليتها حتى الأربعاء بفندق سوفتيل الجزيرة.