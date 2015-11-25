فالس: فرنسا شنت أكثر من 300 غارة على مواقع داعش فى العراق وسوريا

>شنت فرنسا أكثر من 300 هجوم على مواقع تنظيم (داعش) فى العراق وسورية منذ بدأت فرنسا هذه الهجمات فى خريف عام .2014

جاء هذا فى الكلمة التى ألقاها مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسى اليوم الأربعاء فى الجمعية الوطنية الفرنسية.

يذكر أن فرنسا تهاجم منذ سبتمبر فى العام الماضى مواقع التنظيم فى العراق، وبدأت فرنسا فى استهداف مواقع للتنظيم داخل سوريا منذ سبتمبر من العام الجاري.

كان الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند أعلن بعد هجمات باريس الإرهابية اعتزام بلاده توسيع نطاق هجماتها على مواقع تنظيم الدولة.

وعلى الرغم من ذلك فإن الدور الفرنسى يمثل جزءا صغيرا فى الحرب التى يشنها تحالف دولى تقوده الولايات المتحدة على التنظيم حيث تفيد بيانات وزارة الدفاع الأمريكية بأن إجمالى الغارات التى شنها التحالف حتى التاسع عشر من نوفمبر الجارى بلغ 8289 غارة فى العراق وسوريا.

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