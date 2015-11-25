بالفيديو #ليلة_الأبطال - أستانة يشعل قمة المجموعة بالتعادل مع بنفيكا

إفي): تعادل أستانة الكازاخاستاني مع ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدفين لكل منهما في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة ببطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض أولا بهدف سجله باتريك توماسي (ق19)، قبل أن يعزز زميله مارين انيسيتش تقدم الفريق في الدقيقة 31.

وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، أدرك راؤول خيمينيز الهدف الأول لبنفيكا، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم أستانة بهدفين لواحد.

وفي الدقيقة 72 ينجح راؤول خيمينيز، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني السابق، في تسجيل الهدف الثاني، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

بهذه النتيجة، يشتعل صراع القمة، حيث يرتفع رصيد بنفيكا المتصدر إلى عشر نقاط، بفارق ثلاثة فقط عن أتلتيكو مدريد، الذي يواجه جالاتا سراي التركي في وقت لاحق في اطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وحال فوز فريق العاصمة الإسبانية على جالاتا سراي التركي سيتساوى في عدد النقاط مع بنفيكا في الصدارة، قبل المواجهة التي تجمع "الروخيبلانكوس" بـ"النسور" في الجولة الختامية لدور المجموعات في الثامن من الشهر المقبل.

وفي المقابل، يرفع أستانة رصيده من النقاط إلى ثلاثة في مؤخرة المجموعة، بفارق نقطة واحدة خلف جالاتا سراي، الذي سيكون في حاجة للفوز على أتلتيكو مدريد اليوم للابقاء على فرصه في التأهل إلى ثمن النهائي.

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