أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو #ليلة_الأبطال - أستانة يشعل قمة المجموعة بالتعادل مع بنفيكا

Google+ Print
بالفيديو #ليلة_الأبطال - أستانة يشعل قمة المجموعة بالتعادل مع بنفيكا بالفيديو #ليلة_الأبطال - أستانة يشعل قمة المجموعة بالتعادل مع بنفيكا

إفي): تعادل أستانة الكازاخاستاني مع ضيفه بنفيكا البرتغالي بهدفين لكل منهما في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة ببطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

تقدم أصحاب الأرض أولا بهدف سجله باتريك توماسي (ق19)، قبل أن يعزز زميله مارين انيسيتش تقدم الفريق في الدقيقة 31.

وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، أدرك راؤول خيمينيز الهدف الأول لبنفيكا، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم أستانة بهدفين لواحد.

وفي الدقيقة 72 ينجح راؤول خيمينيز، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني السابق، في تسجيل الهدف الثاني، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

بهذه النتيجة، يشتعل صراع القمة، حيث يرتفع رصيد بنفيكا المتصدر إلى عشر نقاط، بفارق ثلاثة فقط عن أتلتيكو مدريد، الذي يواجه جالاتا سراي التركي في وقت لاحق في اطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وحال فوز فريق العاصمة الإسبانية على جالاتا سراي التركي سيتساوى في عدد النقاط مع بنفيكا في الصدارة، قبل المواجهة التي تجمع "الروخيبلانكوس" بـ"النسور" في الجولة الختامية لدور المجموعات في الثامن من الشهر المقبل.

وفي المقابل، يرفع أستانة رصيده من النقاط إلى ثلاثة في مؤخرة المجموعة، بفارق نقطة واحدة خلف جالاتا سراي، الذي سيكون في حاجة للفوز على أتلتيكو مدريد اليوم للابقاء على فرصه في التأهل إلى ثمن النهائي.

شاهد الفيديو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه