مدرب الزمالك – حازم إمام: الفريق بحاجة لمدرب مثل أوتوفيستر

حدد حازم إمام نجم الزمالك والكرة المصرية السابق الملامح الواجب توافرها في المدير الفني الجديد للفريق بعد الرحيل المفاجيء للبرتغالي جوزفالدو فيريرا.

وقال إمام إنه تلقى اتصالا من أحمد مرتضى عضو المجلس لاستطلاع رأيه في الانضمام للجنة الفنية التي ستقوم باختيار المدرب الجديد إلى جانب كل من أيمن يونس وإسماعيل يوسف وخالد رفعت.

وأضاف عبر قناة الحياة 2"رحبت على الفور، وأشكر إدارة الزمالك على الثقة الكبيرة، ولكن كنت حريصًا على مدى جدية اللجنة، وهل سيكون دورها استشاري فقط".

وتابع"أحمد مرتضى أكد لي أن مجلس الإدارة سينظر لجميع المرشحين، وأنا على استعداد لترشيح أربعة أسماء لتدريب الزمالك".

وأشار إلى أن بعض الأسماء التي تم تداولها في وسائل الإعلام مؤخرًا لا تصلح لتدريب الزمالك، لأن الفريق يحتاج مدرب بفكر هجومي.

واستدرك"الزمالك لا يحتاج مدرب يدافع بـ9 أو 10 لاعبين خلف الكرة، لأن جماهير النادي تريد دائمًا اللعب الهجومي".

وأتم"لا بد ألا يكون مدرب الزمالك شخصية صدامية مما يسبب المشاكل مع اللاعبين والإدارة، بل أتمنى أن يكون بنفس مواصفات أوتوفيستر الذي دخل في تحديات عديدة وفاز بالبطولات بفضل خبرته في التعامل مع العرب وإفريقيا".