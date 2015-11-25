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الأهلي يوضح سبب عدم دعوة أسرة عبد الوهاب لحفل الرعاية

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الأهلي يوضح سبب عدم دعوة أسرة عبد الوهاب لحفل الرعاية الأهلي يوضح سبب عدم دعوة أسرة عبد الوهاب لحفل الرعاية

شدد شمس مدير فرع الأهلي بالجزيرة على اعتزاز ناديه بلاعبه الراحل محمد عبد الوهاب الذي توفى عام 2006 بملعب التتش.

وبسؤاله عن السبب في عدم دعوة أسرة اللاعب لحضور حفل الرعاية، رد مسئول الأهلي"أعتقد أنه تكريم اللاعب وأسرته مسبقًا، ووالدته أم لكل الأهلاوية".

وتابع"محمد عبد الوهاب له بصمة كبيرة مع الأهلي ومنتخب ، ولم ولن ننساه، لقد توفي بقميص الأهلي في ملعب التتش".

وأوضح"ولكن إدارة النادي إذا أرادت السير في طريق، لا بد أن تستكمله للنهاية".

واختتم"بمعنى إذا تمت دعوة أسرة عبد الوهاب، فلا بد أن ندعو حرم الراحل صالح سليم، وكذلك أسرة الفريق مرتجي".

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فيديو اليوم السابع

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