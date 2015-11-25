رؤوف خليف لـ في الجول: الزمالك يحتاج للسير على خطى تونس 2004

يرى المعلق التونسي الشهير رؤوف خليف أن الزمالك يجب أن يتبع نهج تونس في كأس أمم إفريقيا في 2004 التي فازت بلقبه.

وبرزت العديد من الأسماء المرشحة لتولي مسؤولية تدريب الفريق الأبيض خلفاً للبرتغالي فيريرا الذي رحل عن الزمالك في مقدمتهم البرازيلي باكيتا.

وتحدث المعلق التونسي الشهير لـFilGoal.com "أعرف أن باكيتا مرشح الآن لتدريب الزمالك".

وتابع "في البداية هو لديه ما يكفي من الحنكة والخبرة للنجاح مع الزمالك فقد خاض منافسات عديدة في الوطن العربي".

وأضاف "المشكلة هنا من يعمل مع باكيتا؟".

وأوضح "هناك نقطة يجب أن يدركها الزمالك جيداً. المدرب المساعد هو من ينقل المعلومات للاعبين، هو الشخص الذي يجب أن يكون على تواصل دائما مع المدرب طيلة المباراة ولكن هذا للأسف لا يحدث في مصر وحتى في الوطن العربي بأكمله ويحدث فقط في أوروبا".

وأردف "عندما بدأت الكرة التونسية في تعلم هذا الأمر في 2004، كان نبيل معلول هو كلمة السر حيث كانت قوة شخصيته وتواصله الدائم مع روجيه لومير سبباً في تتويج النسور بلقب كأس الأمم الإفريقية".

وأتم "الزمالك مع باكيتا يمكنه تحقيق نجاح مماثل في حال اختار رجلاً مناسباً للعمل معه".