عضو مجلس الشعب السوري: تدخل تركيا في شؤون سورية ليس وليد اللحظة

قال شريف شحادة، عضو مجلس الشعب السوري، اليوم الأربعاء، إن التدخل التركي فى الشؤون السورية ليس وليد اللحظة، وإنما منذ بداية الأزمة في سورية، وتركيا تدعم الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها “داعش” و”النصرة”.

> وأضاف شحادة، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “الغد العربي”، مع الإعلامية لينا مسلم، أن أردوغان قطع كل الخطوط الحمراء مع روسيا، مشيرا إلى أن الخسائر المتلاحقة لداعش جراء الضربات الروسية في سوريا جعلت تركيا تثور ضد روسيا، ولافتا إلى أن إسقاط أردوغان للطائرة الروسية سيكلف تركيا غاليا.

> واستطرد شحادة قائلا: “أردوغان أصابته نشوة الانتصار المؤقت، ومصيره قد يكون مثل مصير الرئيس العراقي صدام حسين، الذي ظن نفسه أكبر من القوى العظمي، اندفاعات أردوغان قد تدفع روسيا لزيادة ضرباتها العسكرية، وعندما نسمع وكالة الأنباء الروسية تنقل كلاما عن بوتين بقوله إن الولايات المتحدة سخرت كلبها المسعور أردوغان، هنا أصبحت كل الأمور واضحة”.

> واختتم شحادة “أردوغان شريك داعش في كل ما يجري في سوريا، والحكومة التركية تتعاون مع بعض العصابات لتسويق النفط، وإمدادهم بملايين الدولارات، وهذا ما يفسر قيام روسيا بضرب ما يقرب من ألف خزان للنفط على الحدود”.