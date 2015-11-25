أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أستاذ علاقات دولية: حادث الطائرة يُمثل إهانة شخصية لـ «بوتين» في الداخل الروسي

Google+ Print
أستاذ علاقات دولية: حادث الطائرة يُمثل إهانة شخصية لـ «بوتين» في الداخل الروسي أستاذ علاقات دولية: حادث الطائرة يُمثل إهانة شخصية لـ «بوتين» في الداخل الروسي

أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، فواز جرجس

قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، فواز جرجس، إنّ حادث إسقاط الطائرة الروسية من جانب تركيا يُشكل صدمة، وصفعة للقيادة الروسية، فضلاً عن أنّه يُمثل إهانة شخصية للرئيس فلاديمير بوتين، في الداخل الروسي.
> وأضاف جرجس خلال لقاءٍ له ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” العربي ، مع الإعلامي بهاء ملحم، أنّ القيادة الروسية أمامها خيارات محدودة في الرد على تركيا، لأنّ أنقرة عضو في حلف شمال الأطلسي، وكذلك حليفة للولايات المتحدة الأمريكية.
> وأردف جرجس أنّ ما تقوم به روسيا بعد حادث إسقاط طائرتها، تصعيد ميداني “خطير” على الأرض في سورية للتأكيد على استراتيجيتها، بالإضافة إلى إرسال معدات عسكرية مهمة للغاية داخل سورية.
> وأكد جرجس أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يُحاول اللعب على وترٍ حساس في خطابه الأخير مفاده أنّ تركيا تتواطأ مع تنظيم “داعش” الإرهابي، لأنّه من المؤكد أنْ يُعطي هذا الخطاب ثماره في الغرب، لأنّ بعض السياسيين في الغرب ينتقدون موقف تركيا السلبي في محاربة الإرهاب.
> من جهته قال المحلل السياسي الروسي، ليونيد سوكيانين، إنّ العلاقات الروسية- التركية كانت منذ فترة متوترة، إلا أنّها الآن أصبحت متأزمة بشكل كبير.
> وأضاف سوكيانين أنّ روسيا تضع خطة حالياً لتفادي واستبعاد مثل هذه الحوادث في المستقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017