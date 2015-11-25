الآلاف يشيعون جثمان المواطن المتوفي بقسم شرطة الأقصر‎

أقيمت، منذ قليل، صلاة الجنازة على المواطن طلعت شبيب الرشيدي، 45 عامًا، المتوفي داخل قسم شرطة الأقصر، والذي تسبب وفاته في نشوب اشتباكات بمنطقة العوامية وسط مدينة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

كان المستشار أحمد عبدالرحمن المحامي العام لنيابات الأقصر قد صرح بدفن الجثة بعد انتهاء الطبيب الشرعي من تشريح الجثة.

كانت منطقة «العوامية» بالأقصر قد شهدت أعمال كر وفر فجر اليوم بين المواطنين المحتجين والشرطة بعد أن فرقت الشرطة الأهالي المتجمهرين أمام قسم الشرطة بإطلاق القنابل المسيلة للدموع والأعيرة النارية في الهواء علي خلفية وفاة شخص بعد ساعات من القاء القبض عليه ، واتهم الأهالي قوات الشرطة بتعذيبه حتي الموت.

> وفرضت قوات الشرطة بمحافظة الأقصر كردون أمني حول منطقة العوامية وعززت من تواجدها بمحيط مديرية الأمن والأقسام بعد فض تجمهر المئات من الأهالي.

> وكانت قوة من قسم شرطة الأقصر ألقت القبض علي المدعو (ط . ع ) 47 عاما أثناء تواجده في مقهي بمنطقة العوامية مساء أمس الثلاثاء وإقتياده إلي قسم الشرطة حتي فوجئت عائلته بتلقيها نبأ نقله إلي مستشفي الأقصر الدولي جثة هامدة وفق تقرير صادر من المستشفي.