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«الديهي»: تعقيد النظام الانتخابي سبب الأصوات الباطلة

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«الديهي»: تعقيد النظام الانتخابي سبب الأصوات الباطلة «الديهي»: تعقيد النظام الانتخابي سبب الأصوات الباطلة

الإعلامي «نشأت الديهي»

وجه الإعلامي نشأت الديهي تحية لأهالي محافظة جنوب سيناء بعد أن حصدت المحافظة أعلى نسبة للمشاركة في الجولة الأولى من المرحلة الانتخابية الثانية، قائلا: “باقة حب أهالينا وأخوانا في جنوب سيناء.. وتحية لهذا الحس الوطني”.

وتابع الديهي، خلال برنامج “جملة فعلية” على قناة دريم، أن النتائج تؤكد عدم وجود مكانا للتزوير، قائلا: “مضي زمن التزوير..لم يعد هناك مكانا للتزوير”.

وأعرب عن اعتقاده بأن تعقيد النظام الانتخابي كان السبب الرئيس وراء ضعف الاقبال والأصوات الباطلة خلال المرحلة الثانية، رافضا فكرة شراء الأصوات معتبرا اياها إهانة للشعب المصري، قائلا :” أرفض هذا الكلام.. فكرة شراء الأصوات إهانة”.

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