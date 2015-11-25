غداً | الحكم على«منى عراقي» في واقعة«حمام باب البحر»

تصدر غداً الخميس محكمة جنح مصر القديمة ،والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة ، بمجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب حكمها على الإعلامية «منى عراقي»، مقدمة برنامج «المستخبى»، وطارق نور، صاحب قناة «القاهرة والناس»،فى دعوى السب والقذف وإذاعة أخبار كاذبة فى الواقعة المعروفة إعلامياً بــ «حمام باب البحر».

ووجهت النيابة العامة لـ «منى عراقي» تهمة السب والقذف، وإذاعة أخبار كاذبة، والطعن في الأعراض بالقضية التي اتهم فيها 26 شخصًا بممارسة أعمال الفجور، وحصلوا على البراءة في 12 يناير الماضي، من محكمة جنح الأزبكية، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف.

وأقام المتهمون دعوى سب وقذف أمام المحكمة لمطالبة مقدمة البرنامج بتعويض مادي لما بدر منها من تشويه لسمعتهم في القضية.