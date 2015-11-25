محافظة «بني سويف» تستعد للسيول بـ «تربة زلطية»

أصدر المستشار محمد سليم، محافظ بنى سويف، تعليماته بعمل تربة زلطية للطرق الترابية بالمراكز التى تتعرض للسيول للحد من خطرها، ولتسهيل الحركة المرورية، مع تلافى حدوث أية عوائق للسير فى هذه الطرق كحل مؤقت وغير تقليدى والذى يجرى تنفيذه حاليًا دون أى مقابل مادى أو تحميل الدولة أية مبالغ مادية حيث إنه تم استخدام المواد المحجرية من محاجر المحافظة وباستخدام معدات وفنيين وسائقى مديرية الطرق، وبلغت أطوال الطرق التى تم تمهيدها حتى الآن 20 كم بقرى المحافظة، فى إطار مواجهة مخاطر السيول قبل حدوثها والاستعداد لمواجهتها بطريقة عملية من خلال منظومة متكاملة.

وفى هذا السياق،أشار المحافظ إلى أنه تم اتخاذ العديد من التدابير وحشد كل الإمكانيات المتاحة ووضع خطط عملية لمواجهة مثل هذه الكوارث خاصة مع حلول فصل الشتاء وحدوث زيادة احتمالية التعرض للسيول وسقوط الأمطار.

كما أفاد مسئولو الأزمات والكوارث بالمحافظة أنه تم إعداد خطة لمواجهة مخاطر السيول يشترك فيها جميع الجهات المعنية (الرى، والطرق، وهيئة الطرق، والتضامن الاجتماعى، الإسعاف، الحماية المدنية ومجالس المدن)، حيث تم عرض الخطة على هذه الجهات وتحديد دور ومسئولية كل جهة بالتنسيق فيما بينهم.

وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة المخاطر المحتملة الناتجة عن السيول منها التنسيق مع الرى بالمحافظة للمرور الدورى على مخرات السيول للوقوف على مدى وجود تعديات عليها من عدمه، والتأكيد على تطهيرها لاستقبال السيول، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة الطرق بخصوص هذا الشأن، فضلا عن تعبئة معدات رى بنى سويف والطرق وهيئة الطرق ومجالس المدن ووضعها ضمن خطة مجابهة السيول.

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