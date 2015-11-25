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يوتيوب يُتيح مُشاهدة مقاطع الفيديو دون اتصال بالإنترنت في بعض الدول العربية

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يوتيوب يُتيح مُشاهدة مقاطع الفيديو دون اتصال بالإنترنت في بعض الدول العربية يوتيوب يُتيح مُشاهدة مقاطع الفيديو دون اتصال بالإنترنت في بعض الدول العربية

أعلن موقع يوتيوب اليوم، الأربعاء 25 نوفمبر، عن توفير إمكانية تحميل مقاطع الفيديو لمشاهدتها في أي وقت دون الحاجة لإعادة تحميلها أو الاتصال بالإنترنت في بعض الدول العربية.

ويُمكن لمستخدمي تطبيق يوتيوب في ، واليمن، والأردن، وليبيا، والجزائر الاستفادة من الخدمة الجديدة بدءًا من اليوم، حيث سيظهر زر تحميل Download إلى جانب مقاطع الفيديو لاختيار الدقة وتخزين المقطع على ذاكرة الجهاز وفقاً لما نقلته “البوابة العربية التقنية”.

ونشر ماثيو داربي، مُدير المُنتجات في يوتيوب، تدوينة على مُدونة جوجل العربية قال فيها إنه وعلى الرغم من تزايد استخدام يوتيوب في الدول العربية مثل الأردن، ومصر، بالإضافة إلى اليمين، والجزائر، وليبيا، إلا أن توفّر اتصال سريع للإنترنت بأسعار معقولة ما يزال من التحديات التي تواجه المُستخدمين في تلك الدول. ونتيجة لذلك، أطلق يوتيوب إمكانية مُشاهدة مقاطع الفيديو دون الاتصال بالإنترنت، ودون الحاجة إلى إعادة تحميلها كل مرة.

ولتحميل أي مقطع وتخزينه على الجهاز، يجب أن يدعم المقطع نفسه هذه الإمكانية بعد أن يقوم صاحب المقطع بتفعيلها، حيث يُمكن مشاهدة المقطع بعد تخزينه خلال 48 ساعة، لكن الخدمة لا تتضمن الفيديوهات الموسيقية.

واختتم ماثيو تدوينته حيث قال إن خدمة إعادة تشغيل مقاطع الفيديو بدون انترنت هي مجرد بداية، لأن الشركة تعمل حالياً على تطوير المزيد من الوسائل لإتاحة مقاطع الفيديو للمستخدمين في كل مكان بتكلفة أقل لقاعدة مستخدمي الهواتف الذكية المتنامية في المنطقة العربية.

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