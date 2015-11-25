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فيديو | بوتين يشاهد ولادة أحدث دبابة «أرماتا» في مصنع بروسيا

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فيديو | بوتين يشاهد ولادة أحدث دبابة «أرماتا» في مصنع بروسيا فيديو | بوتين يشاهد ولادة أحدث دبابة «أرماتا» في مصنع بروسيا

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جولة عمل مصنعا لإنتاج معدات عسكرية في مقاطعة سفيردلوفسك الروسية، حيث شاهد أحدث دبابة وعربة مشاة قائمة على قاعدة “أرماتا”.

وقال بوتين بعد زيارته مصنع “أورال فاغون زافود”، الأربعاء 25 نوفمبر: “لقد شاهدت الدبابة، وهي ليست المرة الأولى التي أشاهد فيها هذه الدبابة، لكنني شاهدت الآن أولى عربات المشاة التي تم تصنيعها على قاعدة “أرماتا”.. وعلى الأرجح، لا يوجد في العالم مثيل لها.. ويجب النظر إلى ما وراء خط الأفق، لأن ما يوجد الآن قد تم تصنيعه”، نقلاً عن “روسيا اليوم”.

ويدور الحديث هنا عن دبابة “تي-14″(أرماتا) وعربة المشاة القتالية “تي-15″، وكلاهما مصنوعتان على قاعدة “أرماتا”.

وفي وقت قريب، سيتم تسليم 20 دبابة “أرماتا” الجديدة للقوات الروسية.

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