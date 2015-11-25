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المنتخب الأوليمبي يصل السنغال بعد رحلة 21 ساعة

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المنتخب الأوليمبي يصل السنغال بعد رحلة 21 ساعة المنتخب الأوليمبي يصل السنغال بعد رحلة 21 ساعة

وصلت بعثة منتخب مصر الأوليمبي إلى السنغال مساء اليوم الأربعاء لخوض منافسات كأس أفريقيا تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وأشار حمادة المصري عضو اتحاد الكرة والمشرف العام على الأوليمبي إلى أن الرحلة كانت مرهقة للغاية، واستغرقت 21 ساعة منذ تحرك الفريق من الفندق بالقاهرة.

وأضاف عبر قناة الحياة 2"بدأنا الرحلة من القاهرة، ثم إلى أديس أبابا ومالي، ووصلنا مطار داكار، ونتحرك بالأوتوبيس إلى مدينة سالي".

ويخوض المنتخب الأوليمبي غمار البطولة ضمن المجموعة الأولى التي تضم الجزائر ونيجيريا ومالي.

وتضم بعثة المنتخب الأوليمبي 21 لاعبًا، وتم استبعاد صالح جمعة لاعب الأهلي في اللحظات الأخيرة قبل السفر بسبب الإصابة.

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فيديو اليوم السابع

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