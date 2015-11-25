«نقيب الصيادلة»: عقار«السوفالدي»سبب انتكاسة لمرضى فيرس «سي»

قال دكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة ان عقار السوفالدي سبب انتكاسة لاكثر من 35%من مرضي فيرس سي.

وأضاف نقيب الصيادلة في مداخلة هاتفية للاعلامي جابر القرموطي في مانشيت ان العقار الاخر الذي طرحته وزارة الصحة يباع في الصيدليات ب23الف للمواطن المصري.

وحذر الدكتور«عبيد» من تناول السوفالدي منفردا موضحاً أن وزير الصحة السابق وقع بروتوكولات خاطئا ولابد من تعديلها.

ومن جانبة رد دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه علي ماتردد ان وزارة الصحة باعت الوهم لمرضي فيرس سي عن طريق عقار السوفالدي مؤكدا ان نسبة نجاح عقار السوفالدي في شفاء مرضي الكبد وصلت الي 85%

وأضاف مجاهد في مداخلة هاتفية للاعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من مانشيت أن ما يحدث بشأن السوفالدي المصري ”حرب شركات الادوية التي تسعي لفرض العقار الاجنبي”

وأكد المتحدث باسم وزاره الصحه أن العقار المصري بنفس كفاءة العقار الاجنبي مشيراً إلى أن عقار «السوفالدي» يعمل بشكل جيد مع مرضي «فيرس سي» ولكن هناك حالات متاخره لم يتم شفائها عن طريق «السوفالدي»

وأشار «مجاهد» إلى أن وزارة الصحة سوف تطرح عقار اخر سيكون متوافر في يناير المقبل ،وطمان المتحدث باسم وزارة الصحة جميع المرضي «بفيرس سي » قائلا “استمروا في تناول السوفالدي”.