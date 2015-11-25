نشرة ONA للفضائيات | عزة الحناوي تعود للتلفيزيون بعد تحذيرها ..وبرنامج “البيت بيتك” يواجه الرئيس الشيشاني

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء ONA، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة.

صرح مصدر مسئول بإتحاد الإذاعة والتليفزيون طلب عدم ذكر اسمه بأن التحقيق مع عزة الحناوى المذيعة بقناة القاهرة قد انتهى بتوجيه إنذار لها بتوخى المهنية فى عملها ، كما صدر قرار بعودتها لعملها مرة آخرى.. للمزيد

رصدت وكالة ONA، بالأسماء والأرقام، مايقرب من 77 قناة مجهولة غير حاصلة علي تراخيص البث من شركة نايل سات، تعمل علي تدمير صناعة السينما المصرية، لما تقوم به من سرقة الأفلام وبثها علي تلك القنوات المجهولة، والتي ليس لها أي كيان قانوني، الأمر لايقف فقط عند جرائم سرقة الأفلام بل تعدي أيضاً إلى التنويه عبر شريطها الإخباري المتحرك عن أدوية طبية لاتمت لوزارة الصحة بصلة ولا تخضع لإشرافها.. للمزيد

يلتقي الإعلامي عمرو عبد الحميد مقدم برنامج “البيت بيتك” المذاع على شاشة “تن” الفضائية مع الرئيس الشيشاني رمزان قاديروف فى العاصمة غروزني في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم الاربعاء، في لقاء حصري وساخن.

انتهى المخرج أشرف موسى من أغنيتي “الشهيد” لحنان ماضي و”مصر جميلة” لعلي الحجار، والأغاني من كلمات الشاعر الكبير جمال بخيت وألحان الموسيقار محمود طلعت، وذلك بتكليف من المخرج أحمد صقر المشرف العام على قطاع الإنتاج.. للمزيد

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها “معكم” والذي يذاع على قناة سي بي سي يومي الخميس والجمعة من كل اسبوع ، الخميس 26 نوفمبر المطربة ريهام عبد الحكيم.

في مشهد تمثيلي تستعيد المطربة ريهام عبد الحكيم ذكريات تجسيدها لشخصية أم كلثوم كما أدت النجمه الموهوبة اغنية استعراضية لأم كلثوم مرتدية زي تمثيلي وشاركها عدد من الكومبارس الأغنية داخل الأستوديو.. للمزيد

في حلقة خاصة وعلى ايقاع انغام اللعبة الأشهر في العالم كرة القدم يستضيف الإعلامي عمرو الليثي “العميد وصقر” الكرة المصرية أحمد حسن في العاشرة مساء الجمعة المقبلة ببرنامج واحد من الناس.. للمزيد