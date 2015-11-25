60 مليون دولار تكلفة حفر القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد

أكدت شركة قناة السويس للحاويات، أن كلاوس هولم لورنس، العضو المنتدب للشركة وقع اتفاقية حفر القناة الجانبية كمدخل منفصل لميناء شرق بورسعيد بطول 9،5 كيلو متر "5 أميال" وغاطس سفن 17 مترًا "55 قدمًا" وبعرض 250 مترًا "820 قدم".

وأضافت شركة قناة السويس فى بيان لها أن ذلك يسمح برسو ومغادرة السفن بميناء شرق بورسعيد مباشرة من وإلى البحر المتوسط دون التقيد بنظام القوافل، والذى يقتصر فى الوقت الحالى على ما يقرب من 8 ساعات فقط خلال اليوم الواحد .

وتابعت شركة قناة السويس للحاويات أنه من المنتظر الانتهاء من حفر القناة الجانبية الجديدة بعد 7 أشهر وبتكلفة قدرها 60 مليون دولار، بالإضافة إلى أن القناة الجانبية جزء من مشروع تنمية قناة السويس، وبذلك تتمكن السفن من عبور قناة السويس بالمجرى الملاحى -الذى يربط البحرين الأحمر والمتوسط- فى الاتجاهين دون انتظار لنظام القوافل .

وأوضحت الشركة أن العام الماضى عبرت قناة السويس أكثر من 17 ألف سفينة من بينها 6129 سفينة حاويات تحمل أكثر من 42 مليون حاوية مكافئة وتداولت قناة السويس للحاويات 3،4 مليون حاوية فى 2014.

جدير بالذكر أن شركة قناة السويس للحاويات هى جزء من شبكة المحطات APM Terminals العالمية وهى شركة مساهمة بين كل من APM Terminalsالشريك الأكبر بنسبة 55%، والعضو المنتدب لشركة قناة السويس للحاويات أحد شركاء العمل فى تنفيذ أحدث مشروعات البنية التحتية والذى من شأنه تعزيز دور مصر المحورى فى حركة التجارة العالمية والخدمات اللوجستية ونُحيى الحكومة المصرية لنظرتها المستقبلية وتفانيها لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية."

وزادت شركة قناة السويس للحاويات من قدراتها الاستيعابية إلى أكثر من 3 ملايين حاوية مكافئة وستصل إلى 5.4 مليون حاوية مكافئة بوصول أوناش الرصيف الأربعة الجديدة سوبر بوست بنماكس (super-Post-Panamax cranes) والتى تستطيع التعامل مع السفن حمولة 18 ألف حاوية هى الوحيدة فى الموانئ المصرية حاليًا القادرة على استقبال السفن حمولة 15 ألف حاوية مكافئة.