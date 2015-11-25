تعليم الإسماعيلية: حظر دعاية مرشحى الانتخابات فى جولة الإعادة بالمدارس

قال مصطفى عبد الغنى مدير عام إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية انه اصدر منشور إلى جميع أقسام ديوان الإدارة والمدارس بحظر وجود أى دعاية لمرشحى الانتخابات البرلمانية سواء فى الجولة الأولى أو مرشحى جولة الإعادة ومنع وجود صور أو لافتات أو ملصقات للمرشحين على أسوار المدارس أو ديوان الإدارة أو على سيارات المعلمين أو العاملين بديوان الإدارة.

وأضاف عبد الغنى، بحسب بيان اليوم، أن من يثبت تورطه أو مشاركته فى دعاية أو تأييد لمرشح داخل المدارس أو الإدارة ستتم إحالته للتحقيق فورا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.

من جانب آخر، أشار حمدى عبادى على مدير الاتصال السياسى بالإدارة أنه تم الانتهاء من الاستعدادات لجولة الإعادة بالانتخابات، فى حوالى 42 لجنة على مستوى مدارس الإدارة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

كما تم الانتهاء من كافة التجهيزات اللوجسيتة والتأمينية بجميع اللجان حتى تخرج اللجان بنفس الصورة التى خرجت عليها فى الجولة الأخيرة من الانتخابات.

فيما قال على السحلى، مدير العلاقات العامة بالإدارة، إن هناك غرفة عمليات سيتم تشكيلها، لتلقى الشكاوى والاستفسارات على مدار يومى الانتخابات فى جولة الإعادة.