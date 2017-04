اطلاق فيلم World War Z بتقنية ثلاثي الأبعاد في مصر وأمريكا

أطلقت شركة فور ستار فيلمز مصر الموزع لأفلام شركتي يونيفرسال بيكتشرز وبارامونت بيكتشرز في مصر، أطلقت في دور العرض المصرية أحدث أفلام براد بيت World War Z، وذلك بالتزامن مع افتتاح عرضه رسمياً في أميركا.

وقد فاجأ براد بيت معجبيه بحضوره عدد من افتتاحات فيلم World War Z المبكرة في أميركا كجزء من دعاية الفيلم.

وتدور القصة حول موظف الأمم المتحدة جيري لين (بيت)، الذي يسافر حول العالم في سباق مع الزمن لوقف وباء الزومبي المدمر بعد أن أسقط الجيوش والحكومات وصار يهدد البشرية نفسها.

الفيلم مقتبس من الكتاب الأكثر مبيعاً في قائمة صحيفة نيويورك تايمز World War Z: An Oral History of the Zombie War من تأليف ماكس بروكس. فيلم World War Z من إنتاج براد بيت، ومن إخراج المبدع مارك فورستر الذي أخرج أفلام Finding Neverland، The Kite Runner و Quantum of Solace، ويشارك في البطولة ميراي إنوس وماثيو فوكس.

يُعرض فيلم World War Z بـتقنية ثلاثي الأبعاد في دور العرض المصرية: القاهرة | وندرلاند بمدينة نصر، جولف سيتى بالعبور، بندر بالمعادي، نايل سيتي كورنيش النيل بوسط المدينة، رينيسانس عماد الدين بوسط البلد، رينيسانس بـ 6 أكتوبر، رينيسانس داندي مول طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، الإسكندرية | سان ستيفانو، سيتي سنتر كارفور.